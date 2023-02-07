"Моргни, если с тобой все хорошо": Бен Аффлек заскучал на Грэмми-2023 и стал мемом

Американский актер Бен Аффлек стал гостем Грэмми-2023 в Лос-Анджелесе вместе с супругой Лопес. Но во время церемонии ему было скучно – снимки его расстроенного лица разлетелись в сети.

На днях в Лос-Анджелесе прогремела 65 церемония Грэмми. Победителя одного из номинаций объявляла артистка Дженнифер Лопес, пришедшая на праздник вместе с мужем Беном Аффлеком.

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Бен Аффлек загрустил на Грэмми

Супруги сидели рядом, но из фотографий и видео заметно, что Бен Аффлек не очень рад пребыванию на церемонии. Он сидел угрюмый и расстроенный, пока другие знаменитости танцевали и развлекались.

В сети распространилось видео, на котором видно, что Бен говорит что-то жене, а слегка ударяет его по груди. После этого Аффлек выровнял спину и пытался показать довольный вид. Эксперт по чтению по губам предположил, что Дженнифер сказала ему: "Перестань, будь вежлив!".

Все кадры с Беном Аффлеком уже заполонили сеть. Так актер снова стал мемом – о нем не перестают шутить.

"Бен Аффлек выглядит как любой другой парень на корпоративе жены";

"Бен Аффлек выглядит так, будто лучше выбрал бы кофейню";

"Бен Аффлек на Грэмми – это я каждый раз перед звонком в Zoom";

"Какой бы у тебя ни был плохой день, он точно не такой жалкий, как у Бена Аффлека";

"Бен Аффлек проверяет часы на стене";

"Бен, моргни, если с тобой все в порядке";

"Бен Аффлек выглядит так, как каждый мужчина, которого затащили на детский праздник для пар".

, что любая знаменитость сегодня может стать "жертвой" пользователей твиттера и шутников. В прошлом году под атаку мемов попала принцесса Уэльска. Кейт Миддлтон , которое надела зеленое платье для важного выхода. Но в сети заметили, что цвет наряда близок к хромакею, поэтому начали создавать забавные фото.

Мемы о Бене Аффлеке: