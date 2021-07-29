Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес символическую дизайнерскую подвеску

На выходных, 24 июля, Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения. 52-летие она встретила на яхте с любимым Беном Аффлеком. Бойфренд подготовил для именинницы особый подарок - дизайнерскую подвеску от бренда Foundrae.

Голливудский актер неспроста выбрал именно этот ювелирный дом. Стилисты Дженнифер Лопес ранее сотрудничали с Foundrae, это один из ее самых любимых брендов.

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Влюбленный Бен Аффлек принял участие в создании ценного изделия. Он выбрал несколько медальонов, которые характеризуют их отношения. Один из них символизирует устойчивость – "дикую, изобильную и неукротимую".

Второй медальон – это цветы, которые "питаются страстью и продолжают цвести даже в темноте, несмотря на все проблемы". К слову, цветы были с шипами, ведь те означают риск ради любви. Этими деталями с прессой поделилась креативная директор бренда Foundrae. Какой была третья подвеска – неизвестно.

"Нас поразил его романтический жест. Он просмотрел значение каждой фигуры, прежде чем окончательно выбрать ее", – добавила директор ювелирного дома.

Неизвестно, сколько Бен Аффлек заплатил за ценный подарок. Однако, судя по тому, что каждый кулон Foundrae стоит около 3 тысяч долларов, роскошный презент обошелся ему недешево.



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото с инстаграма певицы