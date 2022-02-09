В белоснежном мини-платье: Дженнифер Лопес появилась на мероприятии в компании Бена Аффлека

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес пришла на спецпоказ фильма "Выйду за тебя". Компанию ей составил возлюбленный Бен Аффлек.

8 февраля в Лос-Анджелесе состоялся специальный показ фильма "Выйду за тебя" с Дженнифер Лопес в главной роли. Знаменитость вышла в свет вместе с Беном Аффлеком, сообщает 24 канал.

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Хотя знаменитости нечасто говорят о личной жизни, они обычно вместе посещают различные мероприятия.

Пара также часто поддерживает друг друга на премьерах фильмов. На этот раз Бен Аффлек пришел поддержать Дженнифер Лопес.



Дженифер Лопес и Бен Аффлек / Фото Getty Images

Образ Дженнифер Лопес

Певица позировала перед камерами фотографов в элегантном образе, напоминавшем аутфит невесты. Она надела белоснежное мини-платье с кружевом и широкой юбкой. Звезда соединила наряды с бежевыми туфлями с блестками, пухом и на каблуке.

Дженнифер Лопес дополнила look золотистым клатчем с цветами и аксессуарами – кольцом и серьгами-подвесками. Белый маникюр привлекал внимание и делал образ совершенным.

Артистка распустила волосы, уложив их легкими волнами, и сделала макияж. Она подчеркнула глаза темными тенями и накрасила губы нюдовым блеском.



Дженнифер Лопес / Фото Getty Images

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