В белоснежном костюме: жена Владимира Остапчука отдыхает в Куршавеле

Украинский ведущий Владимир Остапчук вместе с женой улетел в Куршавель. Пока муж катается на лыжах, Кристина демонстрирует красивые зимние аутфиты.

Кристина Горняк в заснеженном уголке Франции предпочитает теплую одежду, поскольку совсем недавно она переболела и не хочет, чтобы это состояние возвращалось.

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Зимний look Кристины Горняк

Звездная жена продемонстрировала стильный теплый образ, который прекрасно подойдет для заснеженной погоды. Кристина надела трикотажный костюм белоснежного цвета, состоящий из кофты и широких брюк. Поверх надела короткую коричневую дубленку. Из обуви выбрала светло-серые ботинки на низкой подошве.

Среди аксессуаров зимний look Кристины довершили цветной платок, цепочка на шее и солнцезащитные очки с черными линзами. Волосы Кристина уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках.

Зимний look Кристины Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк

В комментариях поклонники Кристины засыпали ее комплиментами. Они отмечают, что Горняк, как всегда, выглядит великолепно.