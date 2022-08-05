Белорусская певица исполнила хит "Океана Эльзы" в центре Минска: звезда не выходит на связь
Источник:инстаграмм Мэрием Герасименко
Белорусская певица Мэрием Герасименко на днях в Минске спела на украинском языке песни "Океана Эльзы". После гневной реакции пропагандистов девочка не выходит на связь. Фаны подозревают, что ее задержали.
3 августа белорусская певица Мэрий Герасименко выступила с небольшим концертом в центре Минска. Она спела украинские песни, в частности, хит "Океана Эльзы" – "Обійми".
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Белорусская артистка спела по-украински в Минске
Выступление, состоявшееся в заведении "Банки-бутылки" на улице Зыбицкой, Мэрием Герасименко показала в инстаграм-сториз, дополнив кадры сине-желтыми эмоджами. Накануне она публиковала видео с бело-красными эмоджи, а на концерт пришла в белоснежной футболке с красной нашивкой.
Концерт Герасименко / Фото с инстаграм-сториз
Реакция пропагандистов
В пропагандистских телеграм-каналах начали выступать против артистки, называя ее "борцовой певицей". Так называют людей, настроенных к власти оппозиционно. Пропагандист Азаренок вообще возмутился выступлением Мэрием и призвал сделать в Беларуси диктатуру, а не "позволять им скакать прямо в центре Минска".
После одиозных заявлений поклонники Герасименко заметили, что звезда не выходит на связь. Так что журналисты и фанаты певицы предполагают, что из-за украинской символики и песен ее задержали. Возможно, также задержали владельца бара, где было ее выступление.Отметим, что политические преследования для Беларуси привычны. Так, в июне были задержаны автор Youtube-канала "ЧестнОК" и сайта Tribuna.com Александр Ивулин и монтажер этого проекта Ярослав Писаренко.
Кто такая Мэрием Герасименко
- 28-летняя певица Мэрием Герасименко приобрела первую популярность благодаря вокальным шоу. В 2016 году она приняла участие в российском проекте "Голос", но не прошла слепые прослушивания из-за неудачной песни.
- Через год она пришла на украинский "Голос страны", попала в команду Джамалы, но выбыла из проекта на следующих этапах.
- Мэрием создала свой коллектив Meriem Band и уже написала много сольных синглов.