Белорусские музыканты волшебно перепели "Стефанию" Kalush Orhcestra: желают Украине победы

Музыканты из Беларуси Екатерина Водоносова и Михаил Зуй создали благозвучный кавер-хит на песню "Stefania", с которой Украина победила на Евровидении-2022. Там исполнители желают нам победы и признались, что болели за нас на конкурсе.

Композиция на белорусском языке уже разлетелась по соцсетям, поэтому получила широкую огласку в СМИ. Съемки клипа в народных белорусских костюмах прошли в Польше, в Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna. Как сказал группа, "в самой западной точке Великого княжества Литовского".

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Екатерина исполняла припев песни, используя украинский патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!", а Михаил – рэп-часть песни, как это в оригинале делает Олег Псюк. Им также аккомпанировала девочка, игравшая на скрипке. Видеоролик появился на польском телеканале Belsat TV.

Екатерина Водоносова и Михась Зуй – Stefainia: видео онлайн

Реакция сети

Украинцы остались искренне поражены кавером белорусов и поблагодарили их за их поддержку не только в конкурсе Евровидения, но и в войне с Россией:

"Вот это они крутые! Обожаю";

"И от оригинала, и от этой версии – муравьи по коже";

"Молодцы!";

"Супер, так классно!!! Вы такие суперские";

"Шикарный кавер!";

"Спасибо";

"Как это хорошо";

"Искренне спасибо за такой кавер";

"Слава братской Украине! Живет наша любимая Беларусь!"

Что известно о Екатерине Водоносовой

Екатерина Водоносова была автором программы "Живая культура" на телеканале "Беларусь 3" и лидером группы Kaciaryna Vadanosava & Fantasy Orchestra. В 2020 году она поддержала протесты, за что ее уволили с канала. Ровно через год ей вместе с семьей пришлось срочно уехать из Беларуси из-за угрозы уголовного дела. Они переехали в Киев, а оттуда с помощью Белорусского совета культуры перебрались в Вильнюс. Сейчас Водоносова ведет сатирическое шоу "Пусть ТАК TV" на "Белсате", в котором звучат и ее песни.

"9 августа 2020 года я и подумать не могла, что ровно через год мне придется срочно, почти без вещей, с двумя детьми, без работы, знания языка и без планов на будущее покидать Беларусь, чтобы спасти себя от тюрьмы, а детей от детской травмы… А вот как бывает: оказывается, так просто упаковать всю жизнь семьи в три чемодана, обнять маму и кота, расплакаться, потом собраться и уехать в неизвестность", – писала Водоносова в своем фейсбуке.

Неделю назад у Екатерины диагностировали рак. В настоящий момент певица начинает борьбу с болезнью.



Екатерина Водоносова (Екатерина Ваданосава) / Фото из инстаграмма певицы