Белла Хадид покорила эффектным дефиле в "жидком платье": вирусное видео

Сетью разлетелось видео с показа парижского бренда Coperni. На нем Беллу Хадид одели в "жидкое платье" из хлопка. Наряды на обнаженной модели создали прямо на подиуме.

Самым громким событием на Парижской неделе моды стал показ инновационного французского бренда Coperni. Он снова продемонстрировал, что происходит, когда мода пересекается с технологиями, и создал платье из жидкого хлопка. Героиней перформанса стала американская модель Белла Хадида.

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Белла Хадид в "жидком платье" от Coperni

Идеологи ультрасовременного бренда Coperni Арно Ваян и Себастьян Мейер вышли за рамки модной индустрии. Их шоу завершилось эффектным дефиле Беллы Хадид в платье из жидкого хлопка.

На подиуме 25-летняя Белла Хадид появилась в телесных стрингах. На глазах у публики на ее тело нанесли спрей из специальных хлопчатобумажных и синтетических волокон, которые при контакте с телом застывают в текстиль. Так, за несколько минут на модели создали футуристическое платье-комбинацию белого цвета с разрезом и спущенными бретелями.

Спасибо Белле Хадид за этот волшебный момент, который навсегда останется в наших мыслях и сердцах. Спасибо тебе за доверие, любовь и потрясающий перформанс. Мы очень гордимся тем, что создали все вместе,

– прокомментировали представители Coperni в инстаграме.

Белла Хадид в "жидком платье" от Coperni / Фото с инстаграма бренда

Белла Хадид в "жидком платье" от Coperni / Фото с инстаграма бренда

Важно добавить, что "жидкое платье" Арно Ваян и Себастьян Мейер придумали в коллаборации с химиком-модельером из Испании Манелем Торресом. Именно под его руководством команда специалистов наносила уникальный спрей на тело Беллы Хадид.