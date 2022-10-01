Белла Хадід підкорила ефектним дефіле в "рідкій сукні": вірусне відео

Мережею розлетілося відео з показу паризького бренду Coperni. На ньому Беллу Хадід одягли в "рідку сукню" з бавовни. Вбрання на оголеній моделі створили просто на подіумі.

Найгучнішою подією на Паризькому тижні моди став показ інноваційного французького бренду Coperni. Він вкотре продемонстрував, що відбувається, коли мода перетинається з технологіями, і створив сукню з рідкої бавовни. Героїнею перформансу стала американська модель Белла Хадід.

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Белла Хадід у "рідкій сукні" від Coperni

Ідеологи ультрасучасного бренду Coperni Арно Ваян та Себастьян Меєр вийшли за рамки модної індустрії. Їхнє шоу завершилося ефектним дефіле Белли Хадід у сукні з рідкої бавовни.

На подіумі 25-річна Белла Хадід з'явилася в тілесних стрингах. На очах у публіки на її тіло нанесли спрей зі спеціальних бавовняних та синтетичних волокон, які при контакті з тілом застигають у текстиль. Так, за кілька хвилин на моделі створили футуристичну сукню-комбінацію білосніжного кольору з розрізом і спущеними бретелями.

Дякуємо Беллі Хадід за цей чарівний момент, який назавжди залишиться в наших думках і серцях. Дякуємо тобі за довіру, любов і приголомшливий перформанс. Ми дуже пишаємося тим, що створили всі разом,

– прокоментували представники Coperni в інстаграмі.

Белла Хадід у "рідкій сукні" від Coperni / Фото з інстаграму бренду

Белла Хадід у "рідкій сукні" від Coperni / Фото з інстаграму бренду

Важливо додати, що "рідку сукню" Арно Ваян та Себастьян Меєр вигадали в колаборації з хіміком-модельєром з Іспанії Манелем Торресом. Саме під його керівництвом команда фахівців наносила унікальний спрей на тіло Белли Хадід.