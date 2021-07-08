Белла Хадид расстегнула рубашку и показала обнаженную грудь: фото 18+

24-летняя манекенщица Белла Хадид поделилась серией провокационных фото, сделанных в Каннах, что во Франции. Звезда позировала в розовом костюме без белья. Она решилась расстегнуть рубашку и засветить голую грудь.

На время Каннского кинофестиваля Белла Хадид остановилась в вилле с видом на Средиземное море. На балконе и в номере она устроила откровенную фотосессию.

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Красавица подобрала клетчатый костюм светло-розового цвета – юбку длины мини и рубашку. Сначала модель завязала верх так, чтобы засветить свою идеальную стройную талию. Она демонстрировала соблазнительные позы на балконе, щеголяя длинными ножками.

Уже в номере Белла Хадид решилась расстегнуть рубашку, под которой не было бюстгальтера. Она показала аппетитную обнаженную грудь. С подругой она даже станцевала тверк.

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Похоже, фото были сделаны во время подготовки к выходу на Каннском фестивале. Так как манекенщица позирует с такой же элегантной укладкой и в таких же драгоценных серьгах.