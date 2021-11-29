Белла Хадид, Хейли Бибер, Кендалл Дженнер: fashion-мир скорбит за Вирджилом Абло

28 ноября фэшн-мир всколыхнуло известие о смерти основателя бренда Off-White Вирджила Абло. Знаменитости скорбят за дизайнером, внесшим огромный вклад в развитие модной индустрии.

Многие мировые модели, певицы и другие известные люди сотрудничали с дизайнером. Как они реагируют на его смерть – узнайте дальше.

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Реакции звезд на смерть Вирджила Абло

Хейли Бибер

"Вирджил полностью изменил мой взгляд на уличный стиль и моду. То, как он смотрел на вещи, глубоко меня вдохновило. Я никогда не смогу полностью выразить, насколько благодарна, что знала его и работала с ним. От прогулок по взлетно-посадочным полосам до того, что он создал мое свадебное платье и все другие удивительные моменты, я чувствовала, что он всегда переживает за меня, он был тем, кто всегда приносил жизнь, харизму, любовь и веселье в любую ситуацию и каждую комнату, в которую заходил. Раз в поколение есть такой редкий творческий разум. Я никогда не забуду его влияние. Мы любим тебя, Вирджил", – написала Хейли.

Хейли Бибер и Вирджил Абло / Фото из инстаграма Хейли Бибер

Кендалл Дженнер

"Не могу поверить, что пишу это. Если вы имели возможность знать Вирджила, то были одними из счастливчиков. Он был самым добрым, позитивным, скромным, радостным и полным света человеком, которого я когда-либо знала. Он был способен сделать так, чтобы те, кто рядом, чувствовали себя особенными, его искренняя улыбка согрела бы ваше сердце. Борясь с болезнью в одиночку, он объяснил, каким был – никогда не хотел, чтобы кто-то беспокоился о нем.

Вирджил дал мне и всем нам очень важный урок. Знал, что болен, но при этом оставался светлым, добрым, исполненным любви. Мы все нуждаемся в себе немного Вирджила. Он оставил нас со своим влиянием, чтобы создавать и изменять мир. Вирдж, ты сделал именно это.

Наш ангел здесь, на земле, теперь над нами. Я люблю тебя! И буду скучать по тебе. Счастлива, что твоя энергия меня коснулась. Я знаю, что ты создаешь все самое лучшее. Почивай мирно, красивый Вирджил. До следующей встречи", – трогательно написала Кендалл.

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Белла Хадид

"Я в растерянности. Он был кем-то для всех. Это была магическая сила, которую он имел. Он заставлял каждого человека, с которым встречался, чувствовать себя особенным. Даже, когда мир был грустным, Вирджил приносил смех, цвет и красоту. То, как он положительно влиял на все, к чему прикасался, и всегда настаивал на своей культуре, и было причиной, почему он был ангелом на земле, одним для многих... Самая красивая душа воина.

Ты нарушил границы и сделал все своим. Ты нескончаемо делился своей любовью. Делал все лучшее в жизни для семьи, друзей, работы. Вирдж, мы будем скучать по тебе. Ты действительно видел меня и поддерживал. Как поступал со многими. Ты всегда вдохновлялся продолжать упорно работать, быть хорошим. Вопреки всему. Посылаю любовь и молитвы родным Абло. Я опустошена. По тебе будут скучать. Лети высоко, мой брат. Знаю, что сейчас ты наблюдаешь мир. Буду любить тебя всю жизнь", – высказалась близкая подруга Вирджила Абло – Белла Хадид.

Белла Хадид и Вирджил Абло / Фото из инстаграма Беллы Хадид

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Виктория Бекхэм

"Настоящее вдохновение со всех сторон. Почивай с миром, Вирджил Абло. Посылаю любовь и свет твоей прекрасной семье. Мы все будем очень скучать по тебе", – написала дизайнер под черно-белым фото коллеги.

Вирджил Абло / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм

Винни Харлоу

"Покойся с миром, икона. Ты помог продвигать культуру вперед, открывать двери и крушить барьеры. Который заставил следующее поколение креативных людей чувствовать, что все возможно", – высказалась модель.

Винни Харлоу и Вирджил Абло / Фото из инстаграма Винни Харлоу

Джиджи Хадид

"Я разбита сердцем из-за потери моего дорогого друга и друга мира Вирджила Абло. Его доброта и энергичная щедрость оставили незабываемое впечатление в каждой жизни, к которой он прикасался. Он дал каждому ощущение особенности. Я, все люди и отрасль, которым посчастливилось работать с этим человеком, и знать, что за ним стоит, будем очень скучать, ценить и отмечать его. Я представляю его сейчас, как нашего Мики Мауса. Навсегда с нами, обожаемый, очаровательный, ведет нас с этим особым весельем Вирджила. Я уверена, он хотел, чтобы его помнили именно таким, но все равно без него в комнате никогда не будет так.

Ты и дальше будешь вдохновлять меня каждый день, Вирдж. Я чувствую себя благословенной и уважаемой каждый миг. Покойся с миром, мой друг. Все любят любят. "Увидимся где-нибудь, скоро".

Шлю свои глубокие соболезнования, свет и силу Шеннон, их детям и всей его семье», – написала модель.

Джиджи Хадид и Вирджил Абло / Фото из инстаграма Джиджи Хадид

Коко Роша

"Очень жаль слышать о внезапной смерти Вирджила Абло. Он повлиял на целое поколение в моде. Я помню, как Джиджи познакомила меня с ним несколько лет назад. Тогда подумала, как он мил и скромен, несмотря на все награды, которые есть на его пути. Всегда казалось, что он справлялся с вниманием, которое имел, с изяществом и теплой улыбкой. Три недели назад я была на его ретроспективной художественной выставке. Помню, после того, как закончила экскурсию по музею, подумала обо всем, чего он достиг к этому времени и что будет делать дальше. Я не представляла, что это будет в последний раз, слишком рано – это умаление, но теперь мы должны взять позитив, который он вложил в мир моды, и продвигать его дальше. Сейчас все мои мысли с его семьей и близкими друзьями", – написала Коко Роша.

Вирджил Абло / Фото из инстаграма Коко Роши

Кайя Гербер

"В мире, где улыбки встречаем слишком редко, а доброту еще реже, был ты. С твоими смехом, светом и позитивом. Я смотрела на тебя, когда казалось, что все крутится, и ты как-то заставлял это затихнуть. Ты видел людей и благодаря своему искусству придал им смелость быть собой. Спасибо тебе за все, чему ты меня научил. Нас научил. Ты изменил мир, Вирджил, навсегда. Мы тебя любим

Выражаю любовь и сочувствие Шеннон, их детям и всей семье", – высказалась модель.

Кайя Гербер и Вирджил Абло / Фото из инстаграма Кайи Гербер

Донателла Версаче

"Вирджил, у меня нет слов. Мир потерял модную суперзвезду. Новатор. Создатель учебников по истории. Я думаю обо всех ваших близких в этот трагический день. Люблю, Донателла", – высказалась Версаче.

Донателла Версаче и Вирджил Абло / Фото из инстаграма Донателлы Версаче

Крис Дженнер

"Я так расстроена и опустошена, узнав о смерти нашего дорогого друга Вирджила Абло. Я посылаю всю свою любовь и молитвы его прекрасной семье. Ты ангел, Вирджил, и мы тебя любим", – трогательно написала Крис.

Крис Дженнер и Вирджил Абло / Фото из инстаграма Крис Дженнер