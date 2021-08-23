Бейонсе захватила новыми фото с мужем: роскошная съемка для ювелирного бренда
Источник:инстаграм Бейонсе
Американская исполнительница Бейонсе и ее муж, рэпер Jay-Z, приняли участие в фотосессии для рекламы ювелирного бренда Tiffany & Co. Супруги позировали в роскошных нарядах.
Знаменитая американская певица Бейонсе на днях поделилась новыми фото с мужем Jay-Z. Она опубликовала волшебные фотографии на личной странице в инстаграме.
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Съемка Бейонсе с мужчиной
Исполнительница вместе с рэпером не так давно стали амбассадорами успешного ювелирного бренда Tiffany & Co. Теперь супруги приняли участие в невероятной съемке в рамках рекламной кампании.
Примечательно, что название кампании – "О любви". Бейонсе и Jay-Z женаты уже 13 лет, а за это время получили немало опыта из-за проблем в отношениях, но также решения всех проблем.
Бейонсе и Jay-Z / Фото из инстаграма Бейонсе
Бейонсе и Jay-Z / Фото из инстаграма Бейонсе
Образ Бейонсе
Для съемки знаменитость позировала в роскошном обтягивающем черном платье длины макси со шлейфом, подчеркивавшим ее фигуру. Она дополнила образ длинными полупрозрачными перчатками.
Изюминкой образа стало колье с культовым желтым бриллиантом весом в 128 карат. Его в разное время одевали только Леди Гага и Одри Хепберн.
Бейонсе собрала волосы в высокий пучок, а передние пряди выпустила и уложила локонами. На лице певицы красовался макияж. Звезда подчеркнула глаза розовыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила нюдовой помадой.
Бейонсе и Jay-Z / Фото из инстаграма Бейонсе
Реакция сети
Поклонники звездной четы остались в восторге от фотосессии. Они засыпали пару комплиментами:
- "Королева";
- "Прекратите так поражать меня";
- "У вас такой красивый вид вместе";
- "Просто восхитительны";
- "Невероятные".