Бейонсе захватила новыми фото с мужем: роскошная съемка для ювелирного бренда

Американская исполнительница Бейонсе и ее муж, рэпер Jay-Z, приняли участие в фотосессии для рекламы ювелирного бренда Tiffany & Co. Супруги позировали в роскошных нарядах.

Знаменитая американская певица Бейонсе на днях поделилась новыми фото с мужем Jay-Z. Она опубликовала волшебные фотографии на личной странице в инстаграме.

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Съемка Бейонсе с мужчиной

Исполнительница вместе с рэпером не так давно стали амбассадорами успешного ювелирного бренда Tiffany & Co. Теперь супруги приняли участие в невероятной съемке в рамках рекламной кампании.

Примечательно, что название кампании – "О любви". Бейонсе и Jay-Z женаты уже 13 лет, а за это время получили немало опыта из-за проблем в отношениях, но также решения всех проблем.



Бейонсе и Jay-Z / Фото из инстаграма Бейонсе

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Бейонсе и Jay-Z / Фото из инстаграма Бейонсе

Образ Бейонсе

Для съемки знаменитость позировала в роскошном обтягивающем черном платье длины макси со шлейфом, подчеркивавшим ее фигуру. Она дополнила образ длинными полупрозрачными перчатками.

Изюминкой образа стало колье с культовым желтым бриллиантом весом в 128 карат. Его в разное время одевали только Леди Гага и Одри Хепберн.

Бейонсе собрала волосы в высокий пучок, а передние пряди выпустила и уложила локонами. На лице певицы красовался макияж. Звезда подчеркнула глаза розовыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила нюдовой помадой.

Бейонсе и Jay-Z / Фото из инстаграма Бейонсе

Реакция сети

Поклонники звездной четы остались в восторге от фотосессии. Они засыпали пару комплиментами: