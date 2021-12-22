Барбара Брыльска из "Иронии судьбы" сломала позвоночник

80-летняя звезда фильма "Ирония судьбы" Барбара Брыльска получила тяжелую травму. Она сломала позвоночник, поэтому впереди у актрисы долгий курс реабилитации.

Последние годы польская актриса Барбара Брыльска редко выходит в свет. Ранее она объясняла это тем, что находится в группе риска из-за пандемии COVID-19. Однако на днях знаменитость сделала шокирующее признание. Она сломала позвоночник.

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Я больна, голос у меня сейчас очень плохой. Я даже не могу встретиться с людьми, сломан позвоночник. Я не в форме – ни в физической, ни в духовной. Что будет дальше, не знаю,

– заявила Барбара Брыльска.

Актриса из культового фильма "Ирония судьбы" поделилась, что нескоро появится перед фанами. Сейчас она молится за свое здоровье и почти ни с кем не видится, ведь не может выйти из дома. Впереди у звезды длинный курс реабилитации.



Барбара Брыльска в фильме "Ирония судьбы" / Скриншот из видео

Напомним, в марте 2020 года появилась информация, что Барбара Брыльска борется с онкологией – раком языка. Актриса сразу же опровергла эти слухи и едва не упала в обморок, когда увидела подобные сообщения в СМИ.

В связи со вспышкой коронавируса она переехала из любимой Варшавы в деревню, где живет лишь с кошкой. По словам Барбары Брыльской, к ней заезжает только сын, а из дома она почти не выходит.