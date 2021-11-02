Балет "Жизель" с Екатериной Кухар: показ коллекции костюмов и звезды среди зрителей

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов в Киеве презентовали балет "Жизель". Танцовщики порадовали публику невероятной постановкой и потрясающими костюмами.

Дизайнер украинского бренда Malva Florea Мальва Вербицкая к 180-летию балетного французского хита "Жизель" создала обновленные костюмы. Показ нарядов состоялся перед началом балета.

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В презентации новых костюмов приняли участие танцовщики балета вместе с Александром Стояновым и Екатериной Кухар. Показ коллекции проходил под аккомпанемент пианиста-виртуоза Евгения Хмары, сыгравшего одну из своих известнейших композиций Ocean Race.

Мальва создала более 30 сценических костюмов, поразивших изысканными тканями, ручной вышивкой и неординарными сочетаниями. Для вышивки использовали чешское стекло и бисер, специальные итальянские декорированные ленты, дорогие кружева, страусиные перья и особые материалы, создающие иллюзию ювелирных украшений.

"Балетные костюмы – симбиоз двух глубоких художественных историй. Это эмоция в движении и динамике человеческого тела, донесение идеи произведения и обострение чувств. Безусловно, это и чистое искусство, и одновременно сложный конструктив с точки зрения технологии продакшна. Для меня как дизайнера создание оригинальных костюмов стало настоящим вызовом. Уже два столетия мистическая и таинственная "Жизель" волнует хореографов, исполнителей и публику. Мы хотели раскрыть зрителю эту историю в духе нашего времени", – рассказала модельер.

Показ коллекции сценических костюмов / Фото пресс-службы

Екатерина Кухар и Александр Стоянов о новой коллекции костюмов

Артист балета отметил, что этот вид искусства всегда являлся источником вдохновения для крупных дизайнеров. Сценические костюмы создавали даже всемирно известные бренды Chanel, Givenchy, Dior. Стоянов считает, что и имя Malva Florea тоже войдет в историю искусства.

"Каждая балерина к своему костюму относится очень трепетно, как невеста к свадебному платью. Для нас важно, чтобы сценический костюм был эксклюзивным, неповторимым и отличался от костюмов других исполнительниц той же роли. Мне с Мальвой было очень легко и приятно работать. Поразило то, что балетные костюмы имеют определенную специфику и очень редко fashion-дизайнеры могут уловить этот стиль, комфорт. Одно дело ходить по подиумам, другое – танцевать в этих костюмах. И Мальве удалось не только создать невероятно красивый наряд, но и разобраться в правильном крою балетных костюмов, находясь далеко от нас. У нас практически не было примерок и все идеальное село с первого раза", – рассказала Екатерина Кухар.

Балет "Жизель" / Фото пресс-службы

Звездные гости

Среди гостей осеннего вечера можно было встретить: Валентину Хамайко, Настю Каменских, Lida Lee, Ксению Мишину, Полину Неню, Лесю Никитюк, Максима Чмерковского, Melovin и многих других.

Гости балета "Жизель" / Фото пресс-службы