В лиловом парике и с крыльями бабочки: Байден с женой раздал конфеты детям в Хэллоуин – видео

В понедельник вечером, 1 ноября, президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден вышли из Белого дома, чтобы отпраздновать Хэллоуин. В течении часа они раздавали конфеты детям и общались с их родителями.

Президентскую пару Байденов поддержала их 28-летняя внучка Наоми. Они поздравляли детей пожарных, медсестер, полицейских и членов Национальной гвардии, которые, несмотря на дождливую погоду, собрались на лужайке Белого дома. Кроме того, на празднике присутствовали министр образования США Мигель Кардона и госсекретарь Энтони Блинкен с семьей.

Читайте также Влад Яма и Дмитрий Ступка оторвались на хэллоуинской вечеринке в Майами: фото и видео

Джилл Байден в образе бабочки раздавала детям конфеты в Хэллоуин

Президент Джо Байден предстал перед детьми в бейсболке и в синем плаще. Он пошутил, что не успел подготовить костюм на Хэллоуин.

В то время как Джилл Байден надела лиловый парик и бирюзовые крылья бабочки, а на лицо нанесла пурпурный артмакияж с блестками. Этот хэллоуинский образ гармонично смотрелся с атласной блузой, бархатными скини и ботильонами изумрудного цвета.

Вместе с мужем первая леди США раздавала малышам сладости в коробках с автографом. Дети тоже креативно подошли к празднованию Хэллоуина и превратились кто в космонавта, кто в панду, кто в Человека-паука. Все это действо длилось около часа на южной лужайке Белого дома.

Джо и Джилл Байдены поздравили детей с Хэллоуином / Фото из твиттера Белого дома

Джо и Джилл Байдены поздравили детей с Хэллоуином / Фото из твиттера Белого дома

Интересно, что Белый дом тоже был тематически украшен к Хэллоуину. Его украсили листьями, тыквами, желтыми хризантемами, мистическими домиками и другими декорациями.

Джо и Джилл Байдены поздравили детей с Хэллоуином / Фото из твиттера Белого дома

Белый дом украсили к Хэллоуину / Фото с инстаграма Джилл Байден

Как знаменитости отпраздновали Хэллоуин