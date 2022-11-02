В лиловом парике и с крыльями бабочки: Байден с женой раздал конфеты детям в Хэллоуин – видео
Источник:Джилл Байден
В понедельник вечером, 1 ноября, президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден вышли из Белого дома, чтобы отпраздновать Хэллоуин. В течении часа они раздавали конфеты детям и общались с их родителями.
Президентскую пару Байденов поддержала их 28-летняя внучка Наоми. Они поздравляли детей пожарных, медсестер, полицейских и членов Национальной гвардии, которые, несмотря на дождливую погоду, собрались на лужайке Белого дома. Кроме того, на празднике присутствовали министр образования США Мигель Кардона и госсекретарь Энтони Блинкен с семьей.
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Джилл Байден в образе бабочки раздавала детям конфеты в Хэллоуин
Президент Джо Байден предстал перед детьми в бейсболке и в синем плаще. Он пошутил, что не успел подготовить костюм на Хэллоуин.
В то время как Джилл Байден надела лиловый парик и бирюзовые крылья бабочки, а на лицо нанесла пурпурный артмакияж с блестками. Этот хэллоуинский образ гармонично смотрелся с атласной блузой, бархатными скини и ботильонами изумрудного цвета.
Вместе с мужем первая леди США раздавала малышам сладости в коробках с автографом. Дети тоже креативно подошли к празднованию Хэллоуина и превратились кто в космонавта, кто в панду, кто в Человека-паука. Все это действо длилось около часа на южной лужайке Белого дома.
Джо и Джилл Байдены поздравили детей с Хэллоуином / Фото из твиттера Белого дома
Джо и Джилл Байдены поздравили детей с Хэллоуином / Фото из твиттера Белого дома
Интересно, что Белый дом тоже был тематически украшен к Хэллоуину. Его украсили листьями, тыквами, желтыми хризантемами, мистическими домиками и другими декорациями.
Джо и Джилл Байдены поздравили детей с Хэллоуином / Фото из твиттера Белого дома
Белый дом украсили к Хэллоуину / Фото с инстаграма Джилл Байден
Как знаменитости отпраздновали Хэллоуин
- Кайли Дженнер создала сразу два образа. Она превратилась в жену Франкенштейна и главную героиню фильма "Эльвира – повелительница тьмы".
- Ее сестра Ким Кардашян вдохновилась образом Мистик из фильма "Люди Икс".
- Звездная пара Меган Фокс и Колсона Бейкера тоже показала два образа – Памелы Андерсон и барабанщика Mötley Crüe Томми Ли из сериала "Пэм и Томми", а также священника и развратницы в латексе, надругавшись над христианской верой.
- Однако королевой Хэллоуина назвали Хайди Клум, которая поразила костюмом дождевого червя.