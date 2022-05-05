Бабкин выпустил песню "Победная", в которой послал Зеленского сделать в России "победную фоточку"

В марте Сергей Бабкин уехал в Германию с женой и детьми. За границей он дает благотворительные концерты и пишет новые хиты. Так, музыкант презентовал песню "Победная". В ней он обратился к "малому", в котором публика узнала Зеленского.

43-летний певец вернулся к жанру шансона, чем умилил всех своих фанов. Соцсети взорвались комментариями, что скучали по такому Сергею Бабкиному.

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Сергей Бабкин выпустил песню "Победная"

В новом треке артист спел о "малом", которого послал на Россию и попросил сыпануть цианиды в чашку верхушки, убить царя, сравнить с землей Красную площадь. Бабкин обратился к нему: "Малый на тебя надежда, малый. Нас таких, как ты, навалом, но ты один из тех редких нахалов, что не при каких делах не умрёт".

Так, фаны узнали в главном герое Президента Украины Владимира Зеленского: "Да о Зеленом нашем".

Сергей Бабкин – Победная: смотрите видео онлайн

Реакция сети на новый хит Бабкина "Победная"

"Ну, наконец тот самый Бабкин вернулся! Сергей, нам тебя очень не хватало";

"Конец 2000-х, мирный Херсон, концерты Бабкина. Такая же атмосфера. Хотя песня "на злобу дня", но исполнение возвращает в прошлые приятные воспоминания и невольно забываешь, что идет война. Спасибо, Сергей, за эти невероятные ощущения";

"Серега как в старые добрые спел. Жаль, что только из-за войны такое произошло. Смерть врагам";

"Вот что такое вдохновение и бывший Бабкин, которого мы так ждали. Вы вернулись с вашим фирменным жанром. Скучала страшно";

"Сильно! Харьков в каждом слове";

"Стильный харьковский месседж запоребрику. Слава Украине";

"Это хит. Хитяра".

Текст песни Сергея Бабкина "Победная"

Эй Малый слётай в рашку на верхушку

Сыпни им крапаль цианида в чайную кружку

Запели опосля сего чаепития застольную фоточку

Мы всей братве черкнём накаточку на шмоточку.

Сделай на десерт групповую победную фоточку

Я своей девочке набью наколочку на попочку.

Эй Малый слётай

В рашку на верхушку

Вбей Буратинам гвоздички в макушки

Возьми наверно сразу трёхсоточки

Что бы вошли по самые глоточки

Даже не думай бро

бери сразу трёхсоточки.

Чтобы вошли пропагондонам по самые глоточки.

Малый ты же знаешь малый

Нам для счастья надо мало

Чтобы свет переломал хребты их планам наперёд

Малый на тебя Надежда малый

Нас таких как ты навалом

Но ты один из тех редких нахалов

Что не при каких делах не умрёт

Малый слётай в рашку на верхушку

Забей шпалером царя

В его царь-пушку

И шмаляни

В радиоактивный могильник

По шейку

И пусть разлагается там

Пока развеются фЕйки

В жопу чёрной дыры

В рак её маточной шейки

И пускай русофобы

Считают это

Грёбаным фЕйком.

Малый слётай в рашку на красную площадь

Сровняй пирамиду с землёй

И её фараоновы мощи

Дождись когда все ЧиКи

Взойдут на балкончик

Чтобы два раза не палить Казённый бетончик

Когда всё гнильё

Выйдет смотреть парад на балкончик

И ты всех одним накатом

Только прошу сними на телефончик.

Малый ты же знаешь малый

Донеси тем звериным оскалам

Что круг тоже может стать овалом

Когда суть с двух сторон подопрёт