Австралийской "Холостячкой" стала бисексуалка

Главной героиней нового сезона проекта "Холостячка" в Австралии стала Брук Блуртон. 26-летняя девушка не скрывает, что является бисексуалкой, поэтому правила романтического реалити-шоу изменили. За сердце красавицы будут бороться как мужчины, так и женщины.

Команда австралийской версии шоу "Холостячка" решилась на беспрецедентный шаг. Впервые за всю историю проекта любовь под прицелами камер будет искать бисексуалка Брук Блуртон. Так, кастинг будут проводить между мужчинами и женщинами. Съемки стартуют уже в июне.

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Представители "Холостячки" в Австралии отмечают, что всех людей разного происхождения и культуры объединяет одна общая черта – стремление быть любимыми. Поэтому они дают возможность девушке выбирать между мужчинами и женщинами. Сама же героиня реалити надеется на отзывчивость участников.

Возможности выбрать своего человека, которого я хочу видеть в своей жизни – это действительно уникальный и особый опыт. Мой идеальный человек – это тот, который любит меня настоящую. Я так взволнована, надеюсь, наконец найду того человека, которого ждала,

– поделилась Брук Блуртон.

Впервые главной героиней шоу "Холостячка" стала представительница ЛГБТ-сообщества, которая не скрывает свою сексуальную ориентацию. Добавим, в апреле этого года участник американского "Холостяка" Колтон Андервуд объявил о своей гомосексуальности.

Он признался, что "чувствовал себя другим" с 6 лет, однако стеснялся признавать, что мужчины привлекают его больше. Знаменитость публично извинялся перед девушками, которые боролись за его сердце, и победительницей Кэсси Рэндольф, с которой пытался построить отношения после проекта.