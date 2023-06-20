Певица Аврил Лавин разошлась с бойфрендом, ради которого бросила жениха
Источник:TMZ
Известная певица Аврил Лавин разошлась с рэпером Tyga, с которым она встречалась несколько месяцев. Напомним, что именно ради него звезда ушла от своего жениха.
Причина разрыва пока неизвестна. Отметим, что роман Аврил Лавин длился недолго и начался после того, как она бросила жениха, музыканта Mod Sun.
К теме Даша Квиткова и Никита Добрынин официально развелись: в каких они сейчас отношениях
Источники певицы сообщили СМИ, что Аврил уже несколько недель одинок. Решение окончить роман было их общим. На днях артистка вернулась из своего гастрольного тура, а ее бывший бойфренд продолжает писать песни.
Интересно, что пара осталась в хороших отношениях, Лавин и Tyga не держат обид друг на друга.
Аврил Лавин и рэпер Tyga / Фото из соцсетей
Личная жизнь Аврил Лавин: последние новости
- Роман певицы и рэпера стал публичным в феврале 2023 года. Тогда Аврил заскочили во время гуляют из Tyga.
- Тогда же Лавин и разорвала отношения со своим женихом Mod Sun. Интересно, что музыкант узнал о решениях любимой прямо из новостей.
- Уже в марте исполнительница подтвердила отношения с рэпером Tyga. Она побывала с ним в Париже на неделе моды. Во время заката парочка не стеснялась целоваться и держаться за руки.
Напомним, что в прошлом году канадская певица Аврил Лавин показала кадры с фотосессии для глянца Basic Magazine. На одном фото знаменитость появилась в белом жакете от украинской дизайнера Эльвиры Гасановой.