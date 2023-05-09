"Это невероятно": группа AVIATOR через 17 лет перепела на украинском культовый хит "Возвращайся"

9 мая 2023, 14:52
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AVIATOR

Украинская группа AVIATOR перевела песню "Возвращайся" 17-летней давности. На украинском языке она приобрела новые смыслы.

Украинские музыканты после года великой войны продолжают "украинизировать" старые песни на русском языке. Так с новой премьерой выступила группа AVIATOR.

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AVIATOR перевели песню на украинский

Музыканты перевели на украинский язык песню "Возвращайся", вышедшую в 2005 году и популярную среди украинских слушателей и слушателей из других стран. Теперь она звучит по-новому.

Спасибо ВСУ за возможность создавать музыку. Особенно, когда любимые песни приобретают новое содержание,
– поделились AVIATOR.

AVIATOR – "Возвращайся": смотрите видео онлайн

 

В комментариях украинцы восхищаются новой версией любимой песни. Они тоже заметили новые смыслы.

  • "Мы дождались! Ребята, это невероятно";
  • "Непревзойденно";
  • "На родном соловьином языке, эта песня теперь имеет другой смысл! Поздравляю Вас, мои дорогие, с такой прекрасной премьерой";
  • "Ну это кайф! Я снова юная и наивная, слушаю и плачу. Молодцы, ребята";
  • "Ребята, это здорово";
  • "Плачу! Боже, как душевно! Какой мелодичный язык моей Украины".

Что известно о группе AVIATOR

Коллектив был основан в Киеве в 2005 году на проекте "Шанс". Сначала это было трио музыкантов: Дмитрий Тодорюк, Андрей Сторож и Игорь Воевудский. С начала существования и вплотную занимался Юрий Никитин и его продюсерский центр Mamamusic. Их дебютный альбом "В эфире" имел огромный успех и продаваемость. В 2018 году коллектив покинул солист Игорь Воевудский. В настоящее время они выступают с концертами, в том числе для военных, и занимаются благотворительностью.
Автор: Марія Касій