"Это невероятно": группа AVIATOR через 17 лет перепела на украинском культовый хит "Возвращайся"
Источник:AVIATOR
Украинская группа AVIATOR перевела песню "Возвращайся" 17-летней давности. На украинском языке она приобрела новые смыслы.
Украинские музыканты после года великой войны продолжают "украинизировать" старые песни на русском языке. Так с новой премьерой выступила группа AVIATOR.
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AVIATOR перевели песню на украинский
Музыканты перевели на украинский язык песню "Возвращайся", вышедшую в 2005 году и популярную среди украинских слушателей и слушателей из других стран. Теперь она звучит по-новому.
Спасибо ВСУ за возможность создавать музыку. Особенно, когда любимые песни приобретают новое содержание,
– поделились AVIATOR.
AVIATOR – "Возвращайся": смотрите видео онлайн
В комментариях украинцы восхищаются новой версией любимой песни. Они тоже заметили новые смыслы.
- "Мы дождались! Ребята, это невероятно";
- "Непревзойденно";
- "На родном соловьином языке, эта песня теперь имеет другой смысл! Поздравляю Вас, мои дорогие, с такой прекрасной премьерой";
- "Ну это кайф! Я снова юная и наивная, слушаю и плачу. Молодцы, ребята";
- "Ребята, это здорово";
- "Плачу! Боже, как душевно! Какой мелодичный язык моей Украины".