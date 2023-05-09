"Это невероятно": группа AVIATOR через 17 лет перепела на украинском культовый хит "Возвращайся"

Украинская группа AVIATOR перевела песню "Возвращайся" 17-летней давности. На украинском языке она приобрела новые смыслы.

Украинские музыканты после года великой войны продолжают "украинизировать" старые песни на русском языке. Так с новой премьерой выступила группа AVIATOR.

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AVIATOR перевели песню на украинский

Музыканты перевели на украинский язык песню "Возвращайся", вышедшую в 2005 году и популярную среди украинских слушателей и слушателей из других стран. Теперь она звучит по-новому.

Спасибо ВСУ за возможность создавать музыку. Особенно, когда любимые песни приобретают новое содержание,

– поделились AVIATOR.

AVIATOR – "Возвращайся": смотрите видео онлайн

В комментариях украинцы восхищаются новой версией любимой песни. Они тоже заметили новые смыслы.

"Мы дождались! Ребята, это невероятно";

"Непревзойденно";

"На родном соловьином языке, эта песня теперь имеет другой смысл! Поздравляю Вас, мои дорогие, с такой прекрасной премьерой";

"Ну это кайф! Я снова юная и наивная, слушаю и плачу. Молодцы, ребята";

"Ребята, это здорово";

"Плачу! Боже, как душевно! Какой мелодичный язык моей Украины".