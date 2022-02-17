В атласном платье: Настя Каменских очаровала вечерним образом

Певица Настя Каменских получила премию "Украинская песня года". Для выступления артистка выбрала соблазнительное атласное платье бежевого цвета без рукавов.

Настя Каменских является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она постоянно поражает не только эффектными выступлениями, но и невероятным нарядом.

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Сценический look Насти Каменских

Для получения премии артистка выбрала элегантный и одновременно очень соблазнительный наряд. NK предстала перед камерами в атласном платье бежевого цвета. Наряд не имел рукавов и хорошо подчеркнул пышный бюст Каменских.

На этот раз волосы исполнительница уложила в фирменные кудри с мокрым эффектом. На лице она сделала безупречный макияж с черными стрелками и блестящими коричневыми тенями на веках, нюдовой матовой помадой на губах. Среди аксессуаров аутфит довершили длинные серьги.



Настя Каменских в атласном платье / Фото из инстаграма NK



Настя Каменских в атласном платье / Фото из инстаграма NK



Настя Каменских в атласном платье / Фото из инстаграма NK

В комментариях поклонники засыпали обольстительную певицу комплиментами.

"Непревзойденная!"

"Какая вы красивая!"

"Прекрасная, роскошная!"

"Красавица!"

"Такая крутая!"

Текст публикации Насти Каменских:

Я бесконечно благодарна, что песня ""Почуття" коснулась стольких сердец. И надеюсь, что каждый раз она напоминает о невероятно важном – любви и искренности. Спасибо за приглашение исполнить ""Почуття" на "Украинской песне года". И каждому слушателю за вашу любовь и поддержку.