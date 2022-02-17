В атласном платье: Настя Каменских очаровала вечерним образом
Источник:инстаграм Насти Каменских
Певица Настя Каменских получила премию "Украинская песня года". Для выступления артистка выбрала соблазнительное атласное платье бежевого цвета без рукавов.
Настя Каменских является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она постоянно поражает не только эффектными выступлениями, но и невероятным нарядом.
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Сценический look Насти Каменских
Для получения премии артистка выбрала элегантный и одновременно очень соблазнительный наряд. NK предстала перед камерами в атласном платье бежевого цвета. Наряд не имел рукавов и хорошо подчеркнул пышный бюст Каменских.
На этот раз волосы исполнительница уложила в фирменные кудри с мокрым эффектом. На лице она сделала безупречный макияж с черными стрелками и блестящими коричневыми тенями на веках, нюдовой матовой помадой на губах. Среди аксессуаров аутфит довершили длинные серьги.
Настя Каменских в атласном платье / Фото из инстаграма NK
Настя Каменских в атласном платье / Фото из инстаграма NK
Настя Каменских в атласном платье / Фото из инстаграма NK
В комментариях поклонники засыпали обольстительную певицу комплиментами.
- "Непревзойденная!"
- "Какая вы красивая!"
- "Прекрасная, роскошная!"
- "Красавица!"
- "Такая крутая!"
Текст публикации Насти Каменских:
Я бесконечно благодарна, что песня ""Почуття" коснулась стольких сердец. И надеюсь, что каждый раз она напоминает о невероятно важном – любви и искренности. Спасибо за приглашение исполнить ""Почуття" на "Украинской песне года". И каждому слушателю за вашу любовь и поддержку.