"Обратный отсчет начат": звезды выражают восторг от "атаки" на Кремль

Россияне сообщили, что в ночь на 3 мая "украинские дроны" атаковали Кремль. И пока власти уверяют, что Украина к этому совсем не имеет отношения, звезды уже реагируют шутками на эту "атаку". Столько радости от звезд давно не было.

В соцсетях звезды начали публиковали шутливые стор о "атаку" на Кремль. 24 Канал собрал реакции звезд, которые не смогли удержать радости от такой новости.

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Сергей Притула

Одним из первых об этом запостил волонтер и бывший ведущий Сергей Притула. Он написал, что это украинцы еще ничего не начинали. "Соседи, что с лицом;)))?", – шутливо добавил волонтер.

Екатерина Осадчая

Известная телеведущая также порадовала украинцев своей реакцией на "атаку" Кремля. Она написала, что трибуны для нас уже готовы. "Обратный отсчет начат! Спасибо всем причастным!", – отметила Осадчая.

Юрий Горбунов

Мужчина Осадчей и известный телеведущий Юрий Горбунов тоже запостил видео из "атаки" в Кремле. Он заявил, что "прицел взят правильно". По мнению артиста, дальше будет, поэтому он призвал поклонников ждать.

Маша Ефросинина

Телеведущая запостила содержимое с довольным лицом и предложила читателям приобщиться к обсуждению этого события.

Народ! У кого какие мысли по поводу того, что беспилотник попал в кремлевскую резиденцию бункерной зал*пы? Нам нужно разбивать палатки в укрытиях или это начало их конца,

– спросила Ефросинина.



Маша Ефросинина отреагировала на "атаку" Кремля / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Кристина Решетник

Блогерша и жена звездного ведущего Григория Решетника тоже обрадовалась этой новости. Она распространила мем об "эволюции кремлевской риторики".

Момент прилета по Кремлю… По состоянию на 24.02.2022 "Киев за три дня", по состоянию на 3.05.2023 "Путин не пострадал",

– указала она в сторону.



Кристина Решетник отреагировала на "атаку" Кремля / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Эктор Хименес-Браво

Звездный повар тоже не обошел эту тему. В Инстаграмме он запостил видео из "атаки" Кремля и написал, что сегодня сетью ходят очень хорошие видео.



Эктор отреагировал на "атаку" Кремля / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Женя Галич

Солист группы O'Torvald не только поделился с подписчиками этим событием, но и напомнил, что нужно не забывать донатить на ВСУ. Он спросил, хотят ли украинцы еще больше сожженной растения, и добавил ссылку для доната.



Женя Галич отреагировал на "атаку" Кремля / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Остальные украинские артисты тоже отреагировали на "атаку" на Кремль. В своих соцсетях они опубликовали фото или перепостили видео об этом грандиозном событии.

Как украинские артисты "атаку" Кремля / Фото с инстаграм-сторис

Что известно об этом событии в России: коротко