Артема Пивоварова обвинили, что он "многовато" говорит об Украине: резкий ответ артиста
Источник:Артем Пивоваров
Артём Пивоваров активно гастролирует с благотворительными концертами в Украине и мире. Денежные средства, собранные с выступлений, он отправляет на помощь ВСУ. На днях одна из посетительниц концерта обвинила исполнителя в том, что он "многовато" говорит об Украине. Это возмутило певца.
Он ответил на этот хейтерский комментарий. Артем подчеркнул, что никогда не перестанет освещать информацию об Украине и великой войне и призвал всех, кому это не нравится, не посещать его концерты.
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Артем Пивоваров ответил хейтерам
Артист опубликовал видео, где ответил на критику одной из посетительниц концерта, которая отметила, что Артем якобы во время выступлений высказывает много ненужных размышлений и проповедей об Украине. Исполнитель отметил свою преданность стране. Он подчеркнул, что не перестанет говорить о полномасштабной войне и преступлениях россиян.
Нет поводов не говорить об Украине. Поэтому все, кто говорят, что я не должен этого делать, мне плевать. Я буду об этом говорить, потому что для меня это важно,
– подчеркнул Пивоваров.
Певец отметил, что людям, которые придерживаются противоположных взглядов, не место на его концертах.
"Если вам не нравится, выйдите из зала. Я верну средства за билет, если вам не нравится, когда я говорю о своей стране. Для меня это важно. Это моя миссия сегодня", – отметил артист.
Реакция сети
В комментариях под видео фанты поддержали позицию Артема и поблагодарили его за помощь и поддержку ВСУ.
- "Все твои речи важны и их нужно говорить! Их должен слышать весь мир. Гордимся";
- "Все делаешь правильно! С*ать на таких людей с горы надо";
- "Артем, ты на своем месте, ты очень талантлив, делай свое дело так, как подсказывает тебе твое сердце";
- "Не обращай внимания ни на кого, это их заботы, делай и говори что считаешь нужным. Все ради победы";
- "Гордимся такими талантливыми и красивыми украинцами как вы! Спасибо за поддержку и хорошие песни";
- "Вы необыкновенный человек! Берегите энергию, не тратьте ее на долбней".