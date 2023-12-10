Артема Пивоварова обвинили, что он "многовато" говорит об Украине: резкий ответ артиста

Артём Пивоваров активно гастролирует с благотворительными концертами в Украине и мире. Денежные средства, собранные с выступлений, он отправляет на помощь ВСУ. На днях одна из посетительниц концерта обвинила исполнителя в том, что он "многовато" говорит об Украине. Это возмутило певца.

Он ответил на этот хейтерский комментарий. Артем подчеркнул, что никогда не перестанет освещать информацию об Украине и великой войне и призвал всех, кому это не нравится, не посещать его концерты.

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Артем Пивоваров ответил хейтерам

Артист опубликовал видео, где ответил на критику одной из посетительниц концерта, которая отметила, что Артем якобы во время выступлений высказывает много ненужных размышлений и проповедей об Украине. Исполнитель отметил свою преданность стране. Он подчеркнул, что не перестанет говорить о полномасштабной войне и преступлениях россиян.

Нет поводов не говорить об Украине. Поэтому все, кто говорят, что я не должен этого делать, мне плевать. Я буду об этом говорить, потому что для меня это важно,

– подчеркнул Пивоваров.

Певец отметил, что людям, которые придерживаются противоположных взглядов, не место на его концертах.

"Если вам не нравится, выйдите из зала. Я верну средства за билет, если вам не нравится, когда я говорю о своей стране. Для меня это важно. Это моя миссия сегодня", – отметил артист.

Реакция сети

В комментариях под видео фанты поддержали позицию Артема и поблагодарили его за помощь и поддержку ВСУ.