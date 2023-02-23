Корчится от боли: появилось новое видео, как Артем Пивоваров травмировал ногу на концерте

Несколько дней назад украинский певец Артем Пивоваров во время концерта травмировал ногу, ему даже вызывали врачей. Теперь в сети обнародовали новое жесткое видео, на котором видно, как он травмировался.

Недавно Пивоваров провел концерт в Польше, где прямо во время выступления Артем травмировал ногу. На обнародованных кадрах заметно, как певец резко падает на пол.

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Новое видео, как Пивоваров травмировал ногу

Сам музыкант пока не рассказал детали инцидента. Тем не менее, у TikTok появилось новое видео, где показали момент падения Пивоварова.

Сначала исполнитель активно поет и танцует, впоследствии он стал на край сцены отдохнуть, и как только Артем решил вернуться на центр сцены, он поскользнулся и резко упал.

На видео заметно, что Пивоваров сразу схватился за ногу и стал корчиться от боли.



После этого музыканту оказали первую медицинскую помощь. В Instagram Артем показал видео, где врачи осматривают его ногу и наносят на нее спрей-заморозку.



Пивоваров продолжил концерт

Напомним, что, несмотря на травму, Пивоваров вернулся на сцену и доиграл концерт до конца. Правда, делал это, пел уже сидя на стуле, ведь медики запретили ему становиться на травмированную ногу.

К слову, сейчас Артем Пивоваров отправился в благотворительный тур по Европе. Артист выступит с концертами, чтобы собрать деньги на нужды наших военных. А потом вернется в Украину и продолжит встречаться с поклонниками здесь. График концертов узнавайте на сайте.