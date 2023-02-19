Поскользнулся: Артем Пивоваров получил травму ноги во время концерта в Польше – шокирующее видео

Украинский певец Артем Пивоваров во время концерта в Быдгоще (Польша) поскользнулся на сцене и получил травму. Он показал шокирующее видео, где медики осматривают его ногу и наносят на нее спрей-заморозку.

Возможно, у артиста может быть убой или растяжение, а может все серьезнее. Сам Артем Пивоваров пока никак не комментировал этот инцидент.

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В то же время на видео заметно, как ему оказывают первую медицинскую помощь. Чтобы снизить боль артиста, медики нанесли спрей-заморозку.

Интересно, что после этого Артём вернулся на сцену, чтобы продолжить выступление. "Все будет хорошо. До встречи", – написал Пивоваров под видео.



Интересно, что у Instagram-stories певец показал переписку со своей мамой после травмы, в котором указал, что все хорошо. Он просто оступился, поскольку пол был скользким. На это мама шутливо или не очень написала: "Нах*ра ты прыгаешь?".



Реакция мамы Артема Пивоварова на его травму ноги / Скриншот

Поклонники в комментариях желают Артему Пивоварову скорейшего выздоровления.

"Этот концерт будет в моем сердце навсегда, звук, энергия, сила, подача… Магия от первой до последней ноты. А выйти петь с травмой и несмотря на боль отдать себя на 100% – это то, что показывает, кто ты есть!"

"Преданность своему делу – продолжать концерт несмотря ни на что, важно".

"Люди, вы думаете его это остановит? Я думаю, что нет! Он же у нас бомба-ракета. Заживет нога и будет дальше покорять все балконы и арки. Артем, береги себя! Выздоравливай! И благодарим тебя за все твои концерты. Варшаве был поджог".

"Ну говорили же, что допрыгаешь, непоседливый ты наш".

"Береги ножку! Выздоровай! Спасибо за сегодня, это был поджог!"

"Выздоравливай быстрее".

В комментариях ведущий Андрей Бедняков отметил, что не уверен (вероятно, в том, что все будет хорошо – 24 Канал). "Я после такого в гипсе ходил месяц", – добавил он.

К слову, сейчас Артем Пивоваров отправился в благотворительный тур по Европе. Артист выступит с концертами, чтобы собрать деньги на нужды наших военных. А потом вернется в Украину и продолжит встречаться с поклонниками здесь. График концертов узнавайте на сайте.