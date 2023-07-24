"Иди сюда": Артем Пивоваров поскандалил с фаном – видео с концерта

Артем Пивоваров сейчас гастролирует по Украине. В частности, 23 июля он выступил в Черновцах. В разгаре концерта произошел неприятный инцидент. Следовательно, Артем Пивоваров поскандалил с фаном.

Певец остановил выступление, чтобы поговорить с посетителем, который бил недовольный концертом. Мужчина все время показывал дизлайк, а это изрядно возмутило Артема. Он даже спросил, не заставили ли его прийти на концерт к исполнителю.

Это интересно Возлюбленная Остапчука призналась, планируют ли они сыграть свадьбу и когда закончат ремонт в доме

Артем Пивоваров поссорился с поклонником

Артист пригласил фаната на сцену, чтобы он продемонстрировал, как правильно петь, чтобы ему понравилось. Впрочем, мужчина сказал Артему, что не хотел мешать. В то же время он отказался выходить на сцену.

Иди сюда на сцену. Ты показываешь весь концерт вот так (дизлайк – 24 канал). Друг, давай, смелее. Или ты не о смелости?,

– эмоционально выразился исполнитель.

"Если хочешь попробовать, нет вопросов, фонограмма всегда к твоим услугам", – добавил певец.

К слову, недавно Артем Пивоваров завершил благотворительный тур по городам Европы. Он провел концерты более чем в 6 странах. В частности, в рамках этого тура певец выступил во Франции, Швейцарии, Португалии, Испании, Польше, Венгрии. За часть денег с этого турне удалось приобрести 5 автомобилей для ВСУ.

Известно, что команда артиста самостоятельно занимается перегоном этих автомобилей из-за границы в Украину.