Вместе приехали к военным: Арсен Мирзоян показал подросшую дочь от Тони Матвиенко

Певец Арсен Мирзоян восхищал сеть редкими кадрами своей 7-летней дочери Нины от певицы Тони Матвиенко. Девочка вместе с родителями наведалась к военным и своими глазами увидела, как работает дрон.

Напомним, что сейчас Тоня Матвиенко с дочерью находится в Украине, ранее они жили в Великобритании. На днях семья вместе посетила военных.

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Звездные родители взяли дочь Нину, чтобы поддержать украинских военных и передать им необходимое оборудование. Фотографиями исполнитель поделился на своей странице в Инстаграмме.

Мирзоян подчеркнул, что девочка увидела в действии "самолетик", на которых они собирали деньги.



Дочь Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко / Фото с его инстаграммы

7-летняя Нина была счастлива вместе со своими родителями провести время, встретить военных и своими глазами увидеть, как работают наши защитники. Нина даже смогла примерить армейскую кепку, в которой улыбаясь позировала на фото.



Дочь Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко / Фото с его инстаграммы

Напомним, что Арсен Мризоян, кроме дочери от Тони Матвиенко, имеет старших сыновей от предыдущего брака. Недавно певец показал взрослого сына Власть.

Певица Тоня Матвиенко также воспитывает старшую дочь Ульяну от первого брака. Артистка родила ее в 17 лет. Обе ее дочери имеют отличные отношения. Звездная мама на днях показала их на редком семейное видео.