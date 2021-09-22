На Ариану Гранде напали с ножом: звезда обратилась в суд
Источник:TMZ
Американская певица Ариана Гранде пожаловалась на уровень своей безопасности. В начале сентября на звезду напали с ножом и угрожали ей. Артистка уже обратилась в суд.
Известная американская певица Ариана Гранде пострадала из-за сталкера, который ее преследовал. Об этом стало известно из судебных документов, доступ к которым впоследствии получила пресса.
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Напали на Ариану Гранде
Около 7 месяцев 23-летний Аарон Браун преследовал исполнительницу. И 9 сентября он ворвался в ее дом с охотничьим ножом.
Охранники Арианы пытались попросить мужчину уйти из дома, однако он стал агрессивным и начал угрожать артистке убийством.
Гранде обратилась в суд, чтобы получить запрещающее предписание приближаться обидчику к ней.
Я хочу быть в безопасности. Также хочу, чтобы моя семья была в безопасности. Я боюсь, что без запретного предписания мистер Браун продолжит приходить ко мне домой и пытаться причинить физический вред мне или членам моей семьи,
- сообщила знаменитость.
Работник полиции также обратился в суд. В заявлении указано, что его беспокоит, что Брауна могут освободить из тюрьмы и он сможет снова преследовать певицу.
Какие звезды страдали от нападений незнакомцев
- Украинская певица Злата Огневич в 2019 году призналась, что ее долгое время преследовали, а затем напали возле дома.
- Артистка Кристина Соловей стала жертвой киберпреступника - он постоянно писал ей в сетях, а также скупал билеты на концерты.