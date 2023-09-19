Ариана Гранде официально подала на развод с мужем после 2 лет брака

Американская певица Ариана Гранде подала заявление на развод с Далтоном Гомесом. Пара была в браке около 2 лет.

Более двух месяцев в сети ходят слухи о том, что Ариана Гранде больше не в отношениях с мужем, Далтоном Гомесом. Теперь журналисты нашли этому официальное подтверждение.

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Ариана Гранде подала на развод

В понедельник в Лос-Анджелесе Ариана Гранде подала заявление в суд. Среди причин исполнительница указала "непримиримые разногласия". Пока что ни она, ни ее муж не дают комментарии по поводу развода.



Ариана Гранде и Далтон Гомес / Фото из инстаграма певицы

Что известно о разрыве пары

Впервые о разводе Арианы и Далтона пошли слухи этим летом, когда певица появилась на публике без кольца. Источники сообщали, что пара разошлась еще в январе этого года, но осталась друзьями в теплых отношениях.

В американских СМИ пишут, что Ариана Гранде уже не одинока. Она, вероятно, закрутила роман с женатым мужчиной – это 31-летний актер Итан Слейтер, наиболее известный по роли в мюзикле "Губка Боб Квадратные Брюки". Неизвестно, закрутились ли отношения до того, как Гранде разошлась с мужем.

Напомним, что Ариана Гранде и Далтон Гомес начали встречаться в начале 2020 года. Уже 15 мая 2021 года звездная пара тайно вышла замуж. Их свадьба была скромной и интимной – среди гостей было только 20 ближайших людей. Церемония состоялась в Монтесито в штате Калифорния.

"Это было крохотно и интимно – менее 20 человек. Комната была так счастлива и исполнена любви. Пара и обе семьи не могут быть счастливее", – говорил представитель Арианы Гранде.