Как мой бывший - Цыбульская шутливо высказалась об Арестовиче, который хочет уволиться с ОП

Советник Офиса Президента Алексей Арестович написал заявление об увольнении после скандала. Оля Цыбульская высказалась по этому поводу и сняла шутливое видео.

Украинская певица Оля Цыбульская опубликовала очередное юмористическое видео на своей странице. Она высказалась об Алексее Арестовиче, который написал заявление на увольнение с должности внештатного советника ОП.

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Оля Цыбульская высказалась об увольнении Арестовича

Исполнительница сняла шутливое видео, где сравнила Алексея Арестовича со своим бывшим. Который также "наделал глупостей", первым порвал, а затем оправдывался.

Арестович чисто как мой бывший. Сначала наделал х*рни, потом типа первый порвал отношения, а через месяц удастся, что виноваты все кроме него,

– сказала Оля Цыбульская.

Цыбульская об Арестовиче: видео

В комментариях под видео активно обсуждается ролик артистки. Некоторые соглашаются с ней, а другие обвиняют звезду в хайпе.

"Стоимости другого человека поднять рейтинг. Олю, как так";

"Уже написал заявление на увольнение. Интересно, действительно освободится или просто показуха?";

"Ну теперь-то, наконец, может он закроет свой рот. Никогда не нравилось слушать его голос, он меня всегда раздражал";

"И вы туда же";

"Видео бомба";

"Чистая правда, Оля – вы огонь".

Почему Арестович увольняется

Советник Офиса Президента не раз оказывался в эпицентрах скандалов. Но в последний раз его слова вызвали бурю критики и опровержений. В частности, Алексей Арестович заявил, что в многоэтажном доме в Днепре попала не российская ракета, а обломок воздушной цели, которую сбила ПВО. Подобные слова практически подыграли российской пропаганде.

Информацию, которую сказал Арестович, опровергли не только в воздушных силах, но и в британской разведке. Попавшая в жилой дом ракета относится к типу Х-22, а в Украине нет таких средств, которые были бы способны сбивать эти цели.

Алексей Арестович пытался оправдаться, но сегодня, 17 января, сообщил о написании заявления на увольнение из ОП. Он добавил, что так хотел продемонстрировать правильное поведение: совершил ошибку – подал в отставку.