Ольге очень тяжело, – Ирма Витовская высказалась о дочери Сумской, которая продолжает жить в России
Источник:"РБК-Украина"
Украинская актриса Ирма Витовская прокомментировала позицию старшей дочери Ольги Сумской – Антонины Паперной, оставшейся жить в России после полномасштабной войны. Она не стала критиковать артистку.
На днях стало известно, что Антонина Паперная получила роль в российском телесериале "Холодное блюдо". Ее мама Ольга Сумская до сих пор не прокомментировала это.
Интересно Об Украине не вспоминает: дочь Сумской Антонина Паперна засветилась на закате в Москве
Что Ирма Витовская думает о дочери Сумской
У актрисы спросили, можно простить Антонину Паперна и вернутся ли украинка после победы в Украину.
На это Ирма Витовская ответила, что дочь Сумской находится там уже много лет.
Она ведь не после вторжения переехала, правда? Она там уже сложилась как человек, как личность. Я думаю, Оли очень тяжело с этим… Я не вижу, что человек является участником каких-то украинофобских программ, куда загоняют всех,
– объяснила актриса.
По ее мнению, большинство украинофобских высказываний российских актеров – это их желание понравиться и быть поближе к власти.
Витовская решила не комментировать скандал с дочерью Сумской.
"Я не знаю ее дочь, и не знаю так очень близко семью. Но эта ситуация началась не сейчас", – отметила актриса.
Смотрите полное интервью с Ирмой Витовской: видео
Что известно об Антонине Паперной: коротко
- Украинка несколько лет назад переехала в Россию, надеясь стать известной актрисой. Там она поступила в Театральный институт имени Щукина.
- Антонина Паперна регулярно посещает светские мероприятия в Москве. В то же время ее мать Ольга Сумская пытается отбелить репутацию дочери. Артистка говорит, что для нее это очень болезненная тема.
- Кроме того, Сумская отметила, что общается с внуками, но очень сдержанно, потому что в России телефоны прослушиваются.
- Почему Антонина выбрала оставаться в России и молчать о войне в Украине неизвестно. Возможно, это связано с ее мужем-россиянином, не желающим уезжать из страны.