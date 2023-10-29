Ольге очень тяжело, – Ирма Витовская высказалась о дочери Сумской, которая продолжает жить в России

Украинская актриса Ирма Витовская прокомментировала позицию старшей дочери Ольги Сумской – Антонины Паперной, оставшейся жить в России после полномасштабной войны. Она не стала критиковать артистку.

На днях стало известно, что Антонина Паперная получила роль в российском телесериале "Холодное блюдо". Ее мама Ольга Сумская до сих пор не прокомментировала это.

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Что Ирма Витовская думает о дочери Сумской

У актрисы спросили, можно простить Антонину Паперна и вернутся ли украинка после победы в Украину.

На это Ирма Витовская ответила, что дочь Сумской находится там уже много лет.

Она ведь не после вторжения переехала, правда? Она там уже сложилась как человек, как личность. Я думаю, Оли очень тяжело с этим… Я не вижу, что человек является участником каких-то украинофобских программ, куда загоняют всех,

– объяснила актриса.

По ее мнению, большинство украинофобских высказываний российских актеров – это их желание понравиться и быть поближе к власти.

Витовская решила не комментировать скандал с дочерью Сумской.

"Я не знаю ее дочь, и не знаю так очень близко семью. Но эта ситуация началась не сейчас", – отметила актриса.

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Что известно об Антонине Паперной: коротко