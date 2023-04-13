"Он защищал и защитил": в Харькове простились с погибшим на фронте Антоном Дербиловым

В боях за Луганщину погиб музыкант и художник Антон Дербилов. С ним простились в Харькове 12 апреля.

6 апреля на фронте погиб музыкант, художник и скульптор Антон Дербилов с позывным "Патриком". Прощание с ним прошло в Харькове через 6 дней, сообщает 24 Канал.

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На прощании собрались собратья и друзья, родные – жена и дочери. Художника и защитника похоронили на Аллее Героев.

Папа всегда знал, что сказать. Всегда был уверен в себе, у нас. Он лев, гордый лев. Все мы знаем: не было ничего, что он бы любил больше нас и за свой дом, который он защищал и защитил,

– поделилась дочь погибшего воина София Дербилова.

Что известно о потере

Антон Дербилов служил в 5 Слобожанской бригаде Национальной гвардии – вступил в ряды добровольцев еще 24 февраля прошлого года. Он с собратьями защищал и освобождал Харьковскую и Донецкую области. Погиб во время минометного обстрела под Кременной.

Антон Дербилов знают во многих странах не как защитника, а как автора миниатюрных скульптур. Он с женой создал фигурки казаков армии Богдана Хмельницкого. Также защитник играл в группе Alcohol Ukulele, танцевал фламенко. Уже на передовой, он снялся в клипе о Харькове.

Еще при жизни Антона Дербилова наградили наградами "За храбрость в бою", "Несокрушимым героям российско-украинской войны" и за "Доблестную службу".