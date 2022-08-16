Самое ценное, что у нас есть – репутация, – "Антитела" основали благотворительный фонд

Группа "Антитела" объявила о начале работы одноименного благотворительного фонда. С 2014 года музыканты постоянно помогали военным на фронте, сейчас продолжают это делать и теперь у каждого желающего будет возможность приобщиться к волонтерству и пересмотреть все отчеты.

Музыканты группы "Антитела" еще с начала войны в Донбассе помогают украинским защитникам. Они постоянно сотрудничают с разными организациями, к помощи приобщается каждый желающий. Теперь артисты стремятся, чтобы их деятельность была официальной, потому основали благотворительный фонд.

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Деятельность "Антител" с 2014 года и благотворительный фонд

Волонтерская команда группы благодаря сотням неравнодушных людей с 2014 года собрала, закупила, доставила и передала на фронт средства военного и гуманитарного характера на сумму более 30 миллионов гривен.

С 24 февраля по 16 августа 2022 года было передано 150 тонн гуманитарных грузов. Их доставили на деоккупированные и прифронтовые территории, для ВСУ на передовую передали десятки автомобилей, еще десятки отремонтировали. Спасли сотни жизней. Также "Антитела" реализовали масштабный проект Ukraine Exist в штаб-квартире ООН, снабдили за это время десятки подразделений необходимой амуницией, электроникой и медициной.

Все это благодаря сообществу друзей, которые стали частью нашего волонтерского движения, а также благодаря доверию людей. О многом мы не успевали рассказывать, но пришло время. С сегодняшнего дня наши волонтерские инициативы, вся наша многолетняя деятельность трансформируется. И теперь будет проходить на одной единственной платформе БФ "Антитела". Мы создали и назвали фонд "Антитела", ведь самое ценное, что у нас есть – наша репутация,

– подчеркнули музыканты.

Теперь у благотворительного фонда есть сайт, где каждый может выбрать интересующее его направление волонтерства и присоединиться. За всеми новостями можно следить и в инстаграмме.

"Вы можете быть на расстоянии, но быть рядом в важный момент. Мы будем продолжать в курсе событий и будем отчитываться о затраченных средствах и реализованных проектах. О самых интересных и важных расскажем впоследствии. Мы приглашаем друзей и партнеров стать частью нашей команды, нынешних и будущих инициатив. Спасибо за доверие и продолжаем работать. Так победим!", – подытожили в коллективе.



"Антитела" основали благотворительный фонд / Фото из инстаграмма группы

"Антитела" стали не первыми украинскими звездами, объявившими об учреждении благотворительного фонда. Ведущийсо своим фондом активно помогает нашим защитникам в борьбе с оккупантами. Также благотворительные фонды есть у