Заменить родительское плечо, – музыканты "Антител" будут помогать детям погибших собратьев

На днях группа "Антитела" объявила о создании одноименного благотворительного фонда. Особое направление деятельности БФ "Антитела", их друзей и партнеров будет посвящено именно детям погибших на войне.

За время войны музыканты группы "Антитела" неоднократно выполняли задания на передовой между обстрелами. Там величайшую злость и отчаяние вызывает осознание того, что оккупанты убивают цвет нации, тысячи детей остаются без родителей.

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Благотворительный проект "Дети погибших героев"

"Папы вернутся, но историями в книгах, в названиях улиц, вернутся воспоминаниями и слезами в мыслях и сердцах детей. Больше никогда не обнимут, не дадут важного совета, не будут рядом в важный момент. Такова цена свободы, которую платим все мы, которую платят наши дети, ставшие несвободными участниками этой кровавой войны", – сказал лидер группы Тарас Тополя.

Сейчас батальон, где служит Тарас, находится на ротации. До этого в июле воины несли службу на нулевых позициях на севере Харьковщины. Группа "Антитела" и братство 130 батальона решили помогать и поддерживать детей погибших героев своих собратьев. Будут делать это до совершеннолетия и дальше, при необходимости. В некоторых семьях погибших военных есть по четверо детей.

Мы будем искать возможности, чтобы удовлетворить их потребности и хотя бы частично заменить родительское плечо. Особое направление деятельности БФ "Антитела", наших друзей и партнеров будет посвящено именно детям погибших на войне. Ради кого мы боремся, если не ради них и будущего?

– отметил Тарас Тополя.

Деятельность благотворительного фонда "Антитела"

Поддержка Вооруженных сил Украины средствами защиты, разведки и медицины.

Финансирование инновационных разработок в сфере робототехники и авиастроения.

Помощь семьям погибших военных.

Тарас Тополя о службе в терробороне и благотворительном фонде: смотрите видео онлайн