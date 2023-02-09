Пока защищали Украину: с "Антител" хотели взыскать миллионы гривен и уничтожить их песни

Музыканты группы "Антитела" рассказали о судебных исках, с которыми им пришлось столкнуться в 2022 году. Пока коллектив защищал Украину на Харьковском направлении, у него пытались незаконно отсудить миллионы гривен и уничтожить три песни.

Эту историю группа рассказала в соцсетях. Под шум войны волынские предприниматели, так называемые "патентные тролли", несколько раз в течение 2022 пытались через суд взыскать с "Антител" миллионы гривен.

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Как в "Антител" пытались взыскать миллионы гривен

Сергей Лапковский – лучанин, который запатентовал, условно, "ноту Ля" и ее физические акустические свойства. Сделал это в сговоре с волынскими патентными поверенными, юристами и музыкальным экспертом, композитором Тиможинским. Через апелляцию они пытались возобновить судебный процесс, с помощью которого хотели взыскать с "Антител" миллионы гривен за якобы применение этого патента в трех треках.

В июле 2022 года, когда "Антитела" находились в одной из самых горячих точек войны на севере Харьковщины, в окрестностях села Дементиевка, Лапковский писал заявления в суд об "Изменении предмета иска". Так он пытался увеличить свой заработок, привязываясь к новому курсу доллара – 40350 долларов США. А потом эту сумму назвал "неполученной прибылью", которую расписал вплоть до 2031 года – 52 050 долларов.

Также через суд Лапковский пытался изъять песни группы "Антитела" со всех цифровых платформ и радиоэфиров. Более того, он хотел запретить живое исполнение песен, просил суд изъять и уничтожить все их экземпляры.

Переоценивая на передовой некоторые свои взгляды на жизнь и отношение к, кажется, крайне необходимым вещам, "Антитела" со смехом зачитывали собратьям письменные произведения волынских хапуг, по которым, пожалуй, очень плачет военкомат,

– говорится в объяснении группы.

"Антителу" подали встречный иск об отмене одизного патента, который Лапковский за несколько дней до заседания пытался остановить. Более того, лучанин отметил, что группа продолжает исполнять песни. 6 февраля 2023 Киевский апелляционный суд поставил определенную точку по этому делу. Лапковский не получил желаемого.

Видимо, таким образом хотел вызвать склонность суда к своей бестолковой персоне, но не получилось, и очередное судебное собрание и расходы, безработный Лапковский, иногда подлечивающийся в психиатрической больнице, снова получит у своих "руководителей". Придет время, мы будем знать каждого, кто стоит за действиями этих патентных мошенников!

– подчеркнули музыканты.

Сейчас "Антитела" прилагают максимум усилий для отмены действия данного патента, чтобы украинские музыканты могли свободно творить, не оглядываясь на то, не нарушили ли запатентованные кем-то естественные физические, акустические явления.

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