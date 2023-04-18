"Хоть бы цензура была": Анна Неплях нарвалась на критику из-за купания в священном Иордане
Источник:Анна Неплях
Модель и блогерша Анна Неплях полетела отдохнуть в Иордании. Она посетила одно из Семи новых чудес света – пещерный город Петра и искупалась в священной реке Иордан.
В реку Иордан Анна Неплях окунулась в белой рубашке с изображением Крещения Господнего. Как и положено, "Мисс Украина Вселенная 2021" сделала это без белья, поэтому посветила грудью в культовом для христиан месте и нарвалась на хейт.
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Анна Неплях скупалась в священной реке Иордан
Вода холодная во время купания в священной воде реки Иордан, но ощущение после фантастические,
– прокомментировала Анна Неплях.
Анну Неплях раскритиковали из-за рубашки и нецензурщины
Одни посмеялись, что с воды Анна Неплях вышла "ого какая горячая", а "мужчинам-туристам это очень понравилось". Однако некоторые удивились, что девушка была совсем без белья: "А это сказали обязательно без лифчика заходить в Иордан или кто как хочет?", а некоторые вообще обвинили в хайпе.
"Я в шоке. Вы как все взбесились, девушки. Такое святое, а тут рубашка прозрачная. Ну хоть цензура какая-то была. А потом пишут "не смотрите, завидуйте молча" и так далее. И половина здесь то чем-то трясет, то светит. Больше нечего показать ради хайпа?" – возмутилась одна из пользователей инстаграма.
"Мисс Украина Вселенная 2021" ответила, что в подписчицы проблемы с восприятием тела, объективизацией и сексуализацией, ведь в таких рубашках и без белья в Иордан окунаются все туристы.
Если вы видите в этом хайп – это ваш уровень восприятия. По правилам, под рубашкой вообще ничего не должно быть. Рубашка та, которая продается перед самим Иорданом, и непосредственно предназначена для купания,
– разъяснила Анна Неплях.
Ее поддержали и в комментариях: "Люди, эту рубашку покупаете там, и надо быть вообще без белья! Вы так реагируете, будто Аня вообще голая туда шла. Там все так одеты".
Скриншот из инстаграма Анны Неплях