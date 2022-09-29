Фешн-легенда Анна Винтур поддержала украинских дизайнеров на Неделе моды в Париже: фото, видео

Главная редактор американского Vogue Анна Винтур появилась на Неделе моды в Париже. На мероприятии Vogue UA Ukrainian Designers Showcase она познакомилась с лучшими украинскими дизайнерами – Русланом Багинским, Иваном Фроловым, Светланой Бевзой и другими.

В среду, 28 сентября, в рамках Недели моды в Париже произошло уникальное событие для украинской модной индустрии, передает 24 канал. 18 дизайнеров представили свои бренды на Vogue UA Ukrainian Designers Showcase. Мероприятие организовала украинская редакция фешн-глянца, чтобы популяризировать наших модельеров на мировой арене. Его главной гостьей стала икона стиля Анна Винтур.

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Анна Винтур поддержала украинских дизайнеров на Неделе моды в Париже

Главная редактор американского Vogue Анна Винтур пообщалась почти с каждым из 18 украинских дизайнеров, которые представили свою одежду и аксессуары в рамках Vogue UA Ukrainian Designers Showcase. Судя по видео, британка оценила креатив наших модельеров.

Руслан Багинский: "Сегодня я имел честь и удовольствие представить ключевые вещи RB настоящей иконе моды и моей вечной мотивации. Спасибо, госпожа Винтур. И спасибо Vogue Ukraine за эту возможность".

"Сегодня я имел честь и удовольствие представить ключевые вещи RB настоящей иконе моды и моей вечной мотивации. Спасибо, госпожа Винтур. И спасибо Vogue Ukraine за эту возможность". Иван Фролов: "Для меня честь поделиться историей FROLOV с Анной Винтур и ощутить поддержку украинской моды".

Анна Винтур с украинским дизайнером Иваном Фроловым / Фото из инстаграма бренда FROLOV

Анна Винтур с украинской дизайнеркой Светланой Бевзой / Фото с инстаграм-сторис модельерки