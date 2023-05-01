Анна Тринчер опозорилась на шоу, потому что забыла дату Дня Независимости Украины: курьезное видео

Певица и блогерша Анна Тринчер снова попала в конфуз. В эфир вышло шоу "Я люблю Украину", где она забыла дату Дня Независимости. Артистку высмеяли в сети, а она сама признала, что опозорилась на всю страну.

С видео, которое завирусилось в тиктоке, видно, что ведущая Ксения Мишина задала Анне Тринчер ряд вопросов. Один из них – дата, когда Украина обрела независимость.

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Девушка замялась, но не вспомнила ни год, ни день. Она назвала 31, однако актриса тут же перебила и объявила, что это 24 августа 1991 года. Звезда смогла ответить лишь на то, что колядки исполняют на Рождество.

Реакция Анны Тринчер на конфуз с датой Дня Независимости Украины

В тиктоке на Анну Тринчер набросились с комментариями, что "единственная школа, в которой она была – это сериал", и заметили, что даже боливийка Мишель Андраде в шоке. Артистка не проигнорировала публичное осуждение, показала видео в сторис и призналась, что растерялась и забыла все из-за синдрома отличницы, потому что боялась подвести команду.

Когда речь идет о "соревновании", во мне включается отличница, которая просто критически не умеет проигрывать. У меня потеют руки. Я переживаю. И потому, что очень хочу выиграть и не подвести команду, забываю все… Вот он публичный стыд, которого боятся все,

– поделилась Анна Тринчер.

"Мне было стыдно, плохо от этого. Такая ситуация может быть абсолютно с каждым человеком. Я такой же человек, как и вы. Я неидеальна. Во время того, как тебя снимают камеры, когда ты очень переживаешь за победу своей команды, и это еще и игра на время, все ответы просто вылетают из головы. Ты даже забываешь, как тебя зовут", – добавила певица.

Анна Тринчер на шоу с Дантесом / Фото с инстаграм-сторис певицы

Кроме того, Анна Тринчер опубликовала видео со Дня Независимости 2022 года, когда пела гимн с оркестром, и напомнила, что, как и большинство артистов, регулярно выступает 24 августа.

"Я не хочу оправдываться, но реально досадно за то, что я почти каждый год выступаю в эту дату. Я знаю эту дату лучше, мне кажется, чем свое имя… Я все равно не воспринимаю себя неидеальной. Человеком, который может забыть, может даже и не знать. Это нормально, потому что мы не роботы", – высказалась певица.

Поэтому в инстаграм-сторис она объявила челлендж борьбы с идеальностью, синдромом отличницы и призвала подписчиков делиться своими факапами, ведь "выглядеть бессмысленно, смешно, чувствовать себя растерянной – это нормально".

Анна Тринчер о конфузе с датой независимости Украины / Фото с инстаграм-сторис