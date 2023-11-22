"Умеете удивлять": Анна Тринчер ошеломила кадрами своей фигуры на фоне пейзажа

22 ноября 2023, 01:04
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Анна Тринчер

Недавно Анна Тринчер побывала в небольшом отпуске. После отдыха звезда поделилась довольно пикантным фотоотчетом.

Украинская певица Анна Тринчер поделилась новыми фото на личной странице. Это откровенные кадры с отдыха.

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Анна Тринчер показала соблазнительные фото

Около недели назад артистка вместе со своими подругами отправилась в Танзанию – на Занзибар. Там она проводит время на пляже, много медитирует и "живет жизнь", из-за чего ее многие критикуют.

Певица на днях обнародовала фото, где продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике. Она позировала перед камерой на фоне заката и невероятного пейзажа.


Анна Тринчер / Фото из инстаграма звезды

Анна Тринчер избрала оригинальный бело-синий купальник, подчеркивавший все ее формы.


Анна Тринчер / Фото из инстаграма звезды

В комментариях звезду засыпали комплиментами.

  • "Мне скоро придется от тебя отписаться. Женщина начала ревновать";
  • "Потрясающая красавица. Вы умеете удивлять! На каждой новой фотографии выходите все лучше";
  • "Ну очень классная фигура";
  • "Невероятный, волшебный взгляд";
  • "Какая ты невероятно красива".

Заметим, сейчас у Анны Тринчер непростые отношения с мужем Александром Волошиным. Девушка не пришла на день рождения любимого, потому что заболела. Пара обиделась друг на друга, но впоследствии словно смогли уладить конфликт.
Автор: Квітослава Туз