"Умеете удивлять": Анна Тринчер ошеломила кадрами своей фигуры на фоне пейзажа

Недавно Анна Тринчер побывала в небольшом отпуске. После отдыха звезда поделилась довольно пикантным фотоотчетом.

Украинская певица Анна Тринчер поделилась новыми фото на личной странице. Это откровенные кадры с отдыха.

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Анна Тринчер показала соблазнительные фото

Около недели назад артистка вместе со своими подругами отправилась в Танзанию – на Занзибар. Там она проводит время на пляже, много медитирует и "живет жизнь", из-за чего ее многие критикуют.

Певица на днях обнародовала фото, где продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике. Она позировала перед камерой на фоне заката и невероятного пейзажа.



Анна Тринчер / Фото из инстаграма звезды

Анна Тринчер избрала оригинальный бело-синий купальник, подчеркивавший все ее формы.



Анна Тринчер / Фото из инстаграма звезды

В комментариях звезду засыпали комплиментами.

"Мне скоро придется от тебя отписаться. Женщина начала ревновать";

"Потрясающая красавица. Вы умеете удивлять! На каждой новой фотографии выходите все лучше";

"Ну очень классная фигура";

"Невероятный, волшебный взгляд";

"Какая ты невероятно красива".