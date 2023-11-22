"Умеете удивлять": Анна Тринчер ошеломила кадрами своей фигуры на фоне пейзажа
Источник:Анна Тринчер
Недавно Анна Тринчер побывала в небольшом отпуске. После отдыха звезда поделилась довольно пикантным фотоотчетом.
Украинская певица Анна Тринчер поделилась новыми фото на личной странице. Это откровенные кадры с отдыха.
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Анна Тринчер показала соблазнительные фото
Около недели назад артистка вместе со своими подругами отправилась в Танзанию – на Занзибар. Там она проводит время на пляже, много медитирует и "живет жизнь", из-за чего ее многие критикуют.
Певица на днях обнародовала фото, где продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике. Она позировала перед камерой на фоне заката и невероятного пейзажа.
Анна Тринчер / Фото из инстаграма звезды
Анна Тринчер избрала оригинальный бело-синий купальник, подчеркивавший все ее формы.
Анна Тринчер / Фото из инстаграма звезды
В комментариях звезду засыпали комплиментами.
- "Мне скоро придется от тебя отписаться. Женщина начала ревновать";
- "Потрясающая красавица. Вы умеете удивлять! На каждой новой фотографии выходите все лучше";
- "Ну очень классная фигура";
- "Невероятный, волшебный взгляд";
- "Какая ты невероятно красива".