Анна Тринчер появилась на светском мероприятии после увеличения груди: как выглядит звезда

Неделю назад 20-летняя певица Анна Тринчер увеличила грудь. Во вторник, 18 января, она впервые появилась на публике и похвасталась новыми формами в экстравагантном мини-платье.

Знаменитость с 1,8-миллионной аудиторией в инстаграме снялась в романтической комедии "Любовь и Блогеры". Как одна из главных героинь Анна Тринчер не могла пропустить допремьерный показ в столичном кинотеатре, поэтому пришла на мероприятие после операции по увеличению груди. Это ее первый выход после маммопластики.

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20-летняя артистка долго колебалась с размером и увеличила грудь до третьего, так что едва влезла в платье из старого гардероба.

Едва влезла в зоне груди,

– призналась Анна Тринчер в инстаграме.

Анна Тринчер после увеличения груди с женихом Волошином / Фото OREST

Образ Анны Тринчер на светском мероприятии

, что Ксения Мишина, выступающая за натуральность и природную красоту, поддержала Анну Тринчер в решении увеличить грудь. Ей якобы нравится, что девушка принимает себя и открыто говорит об операции.

Для выхода блогер выбрала черное мини-платье из перьев, которое выгодно прикрывало грудь. Анна Тринчер не спешит демонстрировать пышный бюст в нарядах с глубоким декольте, ведь следующие несколько недель будет носить компрессионный бандаж. В нем она появилась и на допремьерном показе "Любовь и Блогеры".

Свой образ певица завершила чудесными босоножками с острым носком и черным клатчем на золотистой цепочке от Yves Saint Laurent. К удивлению, она не взяла на мероприятие такую желаемую сумку Dior за 3 тысячи долларов, которую жених подарил ей после операции.

Анна Тринчер после увеличения груди / Фото OREST