Анна Тринчер с мамой и бабушкой умилила фанов перепевом легендарной "Піснею про рушник"

Украинская певица и блоггер Анна Тринчер перепела легендарную "Пісню про рушник". Она исполнила композицию в дуэте с мамой и бабушкой.

Украинская певица и блоггер Анна Тринчер перепела "Пісню про рушник" Платона Майбороды на слова Андрея Малышко. Этот кавер она представила к двум праздникам – Дню Знамени и Дню Независимости.

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Анна Тринчер перепела "Пісню про рушник"

Исполнительница спела "Рідна мати моя" с мамой и бабушкой, продемонстрировав силу поколений. Анна Тринчер призналась, что именно они предоставили ей любовь к украинской песне.

Никогда не задумывались, что значит "сила рода"? Если дословно по запросу "окей, гугл", это колоссальный энергетический ресурс, накапливаемый всеми поколениями предков. Сколько силы и влияния в этом смысле…

– поделилась певица.

"Я просто хочу, чтобы с этого момента сила вашего рода давала вам ощущение, что вы способны на все! Именно так есть у меня. Я смотрю в глаза моей ба и вижу там безграничную любовь и принятие, смотрю в глаза мамы и вижу там полное понимание, мудрость и веру. Ради этого стоит жить! И какой бы сильной и независимой я ни была, для моей мамы я навсегда маленькая дочурка", – добавила она.

Анна Тринчер – "Пісня про рушник" (Кавер feat. Ма&Ба): смотрите видео онлайн

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