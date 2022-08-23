Анна Тринчер с мамой и бабушкой умилила фанов перепевом легендарной "Піснею про рушник"
Источник:ютуб Анны Тринчер
Украинская певица и блоггер Анна Тринчер перепела легендарную "Пісню про рушник". Она исполнила композицию в дуэте с мамой и бабушкой.
Украинская певица и блоггер Анна Тринчер перепела "Пісню про рушник" Платона Майбороды на слова Андрея Малышко. Этот кавер она представила к двум праздникам – Дню Знамени и Дню Независимости.
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Анна Тринчер перепела "Пісню про рушник"
Исполнительница спела "Рідна мати моя" с мамой и бабушкой, продемонстрировав силу поколений. Анна Тринчер призналась, что именно они предоставили ей любовь к украинской песне.
Никогда не задумывались, что значит "сила рода"? Если дословно по запросу "окей, гугл", это колоссальный энергетический ресурс, накапливаемый всеми поколениями предков. Сколько силы и влияния в этом смысле…
– поделилась певица.
"Я просто хочу, чтобы с этого момента сила вашего рода давала вам ощущение, что вы способны на все! Именно так есть у меня. Я смотрю в глаза моей ба и вижу там безграничную любовь и принятие, смотрю в глаза мамы и вижу там полное понимание, мудрость и веру. Ради этого стоит жить! И какой бы сильной и независимой я ни была, для моей мамы я навсегда маленькая дочурка", – добавила она.
Анна Тринчер – "Пісня про рушник" (Кавер feat. Ма&Ба): смотрите видео онлайн
В сети поклонники активно реагируют на трогательное видео и песню:
- "Как красиво и душевно. Аж муравьи по коже";
- "Как это хорошо";
- "очень чувственно";
- "невероятно";
- "до слез";
- "Это так трогательно. Моя мать умерла 5 лет назад... эта песня в твоем исполнении напомнила мне обо всех годах, которые я с ней прожила";
- "Хочу поблагодарить Вас за такую красивую работу, уверена она у каждого останется в";
- "Как хорошо, мурашки по коже".