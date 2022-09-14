Анна Тринчер готовится к свадьбе: какие звезды будут на церемонии

Певица Анна Тринчер 24 сентября выходит замуж за бизнесмена и блоггера Александра Волошина. Супруги готовятся к церемонии, на которой будут не только родные, но и звездные коллеги артистки.

Поскольку в стране война, то влюбленные не будут организовывать громкую вечеринку с танцами и развлечениями. Вместо этого распишутся в ЗАГСе и проведут день с самыми родными.

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Невеста уже выбрала свадебное платье, а также показала варианты кольц, среди которых она и Александр выберут один. Вероятно, у них будут разные кольца. Что касается платья, то Анна получила ряд комментариев по цвету. Скорее всего, Тринчер выйдет к жениху в желтом платье, и уверяет поклонников, что не верит в предрассудки.



Платье Анны Тринчер / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Кого из звезд Анна Тринчер пригласила на свадьбу

Актриса Наталья Денисенко сообщила, что получила приглашение на роспись Анны и Александра. Звезда с радостью разделит этот день с невестами. Денисенко призналась, что очень любит такие праздники, поэтому на каждую годовщину бракосочетания она с мужем организуют свадьбу. Отметим, сейчас любимый Наталки – Андрей Фединчик служит в ВСУ, поэтому, вероятно, на церемонии Тринчер и Волошина она будет одна.



Анна Тринчер пригласила на свадьбу Наталью Денисенко / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Приглашение на свадьбу уже получила и бабушка певицы. Она невероятно счастлива за внучку и обязательно будет на церемонии.