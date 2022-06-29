Анна Саливанчук о кризисах в отношениях с мужем: "Столько плохих слов наговорили"
Источник:"Звездный путь"
Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о своем темпераментном характере и кризисах в отношениях с мужем. Она призналась, что поэтому обращается к психологу.
Украинская актриса Анна Саливанчук дала интервью еще до войны, где откровенно рассказала об отношениях с мужем. Как оказалось, их пару называют итальянским.
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Анна Саливанчук об отношениях с мужем
Актриса призналась, что часто ссорится с мужем Александром из-за детей. Анна ставит воспитание сыновей на первое место. Однако после конфликта она первой идет на примирение.
Я не знаю, как дальше идти гречку варить, если я поссорилась с мужем. Я ему звоню и начинаю разбираться. Он говорит: "У меня нет времени". Я говорю: "Нет, подожди, выслушай". И так потом сходимся к компромиссу,
– поделилась звезда.
Из-за постоянных ссор у супругов случались серьезные кризисы, они даже обращались к семейному психологу. Как отметила Анна Саливанчук, она имеет сложный характер.
"Я выводы делаю каждый день. Я могу учить людей как стать хорошей мамой и женой. Теория у меня люкс, а на практике свой темперамент сдерживать очень тяжело. Даже если я знаю, что так делать нельзя".
Я не могу остановиться, сколько дурных слов наговорили друг другу. Потом миримся, все хорошо. Наши все друзья и кто рядом с нами всегда нас называют "итальянская семейка",
– призналась она.
Анна Саливанчук с сыном / Фото из инстаграма Анны Саливанчук