Анна Саливанчук о кризисах в отношениях с мужем: "Столько плохих слов наговорили"

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о своем темпераментном характере и кризисах в отношениях с мужем. Она призналась, что поэтому обращается к психологу.

Украинская актриса Анна Саливанчук дала интервью еще до войны, где откровенно рассказала об отношениях с мужем. Как оказалось, их пару называют итальянским.

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Анна Саливанчук об отношениях с мужем

Актриса призналась, что часто ссорится с мужем Александром из-за детей. Анна ставит воспитание сыновей на первое место. Однако после конфликта она первой идет на примирение.

Я не знаю, как дальше идти гречку варить, если я поссорилась с мужем. Я ему звоню и начинаю разбираться. Он говорит: "У меня нет времени". Я говорю: "Нет, подожди, выслушай". И так потом сходимся к компромиссу,

– поделилась звезда.

Из-за постоянных ссор у супругов случались серьезные кризисы, они даже обращались к семейному психологу. Как отметила Анна Саливанчук, она имеет сложный характер.

"Я выводы делаю каждый день. Я могу учить людей как стать хорошей мамой и женой. Теория у меня люкс, а на практике свой темперамент сдерживать очень тяжело. Даже если я знаю, что так делать нельзя".

Я не могу остановиться, сколько дурных слов наговорили друг другу. Потом миримся, все хорошо. Наши все друзья и кто рядом с нами всегда нас называют "итальянская семейка",

– призналась она.



Анна Саливанчук с сыном / Фото из инстаграма Анны Саливанчук