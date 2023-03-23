Слезы с первых секунд: Ризатдинова эмоционально станцевала с Прохоровым на фоне разрушений Киева

Художественная гимнастка Анна Ризатдинова вернулась в Украину из Барселоны и сняла социальное видео, которое доводит до слез. Она станцевала на улицах Киева с Сергеем Прохоровым, чтобы передать нашу боль и напомнить миру, что война продолжается.

В паре с Сергеем Прохоровым Анна Ризатдинова принимала участие в "Танцах со звездами" четыре года назад, а теперь станцевала на фоне разрушений в Киеве. В образах total black в лонгсливах они показали чувственный перформанс, переплетенный с кадрами войны. Видео под трек Zombie довело сеть до слез.

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Ризатдинова и Прохоров станцевали на фоне разрушений Киева

Танец Ризатдиновой и Прохорова начался с сердца Киева – Софийской площади, где сейчас сожженная российская техника, и чередовался с другими символическими локациями – "мостом Кличко", по которому попали 10 октября, разбитым стеклянным бизнес-центром в Шевченковском районе. Видео – символ того, что как Киев выстоял перед российской агрессией в прошлом году, так и другие города Украины будут освобождены.

Каждый день на мою страну падают российские бомбы, каждый день умирают герои и украинские дети,

– написала Анна Ризатдинова.

Кроме того, гимнастка напомнила, что мир живет в параллельной реальности, ведь россияне приходят на трибуны теннисных кортов с символикой войны, а их спортсмены будут участвовать в мировых соревнованиях по фехтованию. Ранее олимпийский призер уже осуждала МОК за потакание русским и белорусским спортсменам.

Цель этого видео – напомнить миру, и, к сожалению, некоторым украинцам, что война продолжается и победа дается ценой жизней наших военных и мирных людей! Мы всегда должны это помнить! Пусть весь мир не забывает, кто именно борется,

– эмоционально выразилась Анна Ризатдинова.

В комментариях написали, что видео Ризатдиновой и Прохорова доводит до слез: