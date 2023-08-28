Как Анна Кошмал выглядела в подростковом возрасте: архивные фото украинской актрисы

Украинская актриса, которая стала популярной благодаря участию в сериале "Сваты", поделилась архивными фото своей молодости. Она показала, как выглядела в школе и университете.

Актриса выставила фото с 15 и 18 лет. Как оказалось, она когда-то меняла имидж. Кошмал в подростковые годы была брюнеткой.

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Как Анна Кошмал выглядела в 15 лет

На фото, которым поделилась звезда, можно увидеть ее во время празднования. Вероятно, это был чей-то день рождения. Тогда девушка сделала макияж со стрелками и накрутила волосы. Она предстала в черной футболке с ярко-розовым принтом, на котором был изображен отпечаток руки.

Актриса призналась, что подростковый период для нее был интересен, однако она не хотела бы туда возвращаться. Ей гораздо больше нравится идти дальше и развиваться.



Как Анна Кошмал выглядела в 15 лет / Скриншот с инстаграмм-сторис

Как Анна Кошмал выглядела в 18 лет

Как оказалось, раньше звезда была брюнеткой. Она опубликовала фотографию, на которой позировала в белом платье с серьезным лицом и ярким макияжем с акцентными черными стрелками и розовыми губами.



Как Анна Кошмал выглядела в 18 лет / Скриншот с инстаграмм-сторис

К слову, звезда поделилась, что сейчас не красит волосы, ее натуральный цвет волос – русый.



Как Анна Кошмал выглядит теперь / Скриншот из инстаграмм-сторис

Отметим, уже этой осенью можно будет посмотреть комедийный украинский сериал "Успеть до 30". Главные роли сыграли любимицы зрителей – Дарья Петрожицкая и Анна Кошмал. К ним также присоединились харизматичная Анастасия Остреинова, у которой есть опыт работы с голливудскими актерами, и Дмитрий Вивчарюк, с которым связано множество разнообразных ролей – от комических до серьезных и исторических.

"Успеть до 30" – сериал, насыщенный ярким современным юмором, забавными сюжетными линиями и, конечно же, романтическими чувствами, – поделились в пресс-службе. Некоторые смогут пошутить и посмеяться от души, в то время как другие смогут окунуться в воспоминания и, возможно, переоценить свой уже пройденный этап".