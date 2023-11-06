Украинские звезды-предатели и россияне: какие артисты до сих пор имеют звание "народных"

Не все певцы и музыканты, года назад были награждены почетными званиями, работают на победу Украины. Некоторые из них молчат о войне и даже поддерживают Путина.

24 Канал расскажет о тех артистах, которые до сих пор имеют звание "народных". В Украине работают над механизмом, который должен лишать людей, поддерживающих войну России, почетных титулов.

К слову Почему у артистов-предателей до сих пор есть почетные звания "народных": законопроект еще не приняли

Таисия Повалий

Певица получила звание заслуженной артистки в 1996 году, а в следующем году ей присвоили звание "народной артистки Украины". Сейчас она открыто поддерживает российское вторжение в Украину и каждый раз восхваляет политику Путина. Вероятно, в августе 2023 она получила российское гражданство.

Повалий выступает на пропагандистских концертах: видео

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко

Участники юмористического тандема "Кролики" получили звание "народных" в 1998 году после успеха их комических номеров. Уже в начале 2010-х они стали чаще выступать и зарабатывать в России, не прекратив свою деятельность там ни с начала войны на востоке страны, ни с начала полномасштабного вторжения.

Удивительно и то, что Данилец и Моисеенко оказались в Украине в этом году – их видели на прощании с Ниной Матвиенко. Петиции о лишении званий у этих артистов создавали еще в 2016 году, но безрезультатно.



"Кролики" на прощании с Ниной Матвиенко / Фото МУЗВАР

Ани Лорак и Филипп Киркоров

В 2008 году Ани Лорак представила Украину на Евровидении с песней Shady Lady и заняла второе место в финале конкурса. Трек был написан Филиппом Киркоровым, он также сопровождал артистку на Евровидении. За их "заслуги" Виктор Ющенко наградил их званиями "народных артистов" того же года.

Киркоров и Лорак живут сейчас в России и не только на словах, но и на действиях поддерживают вторжение. К примеру, предательница будет оказывать финансовую поддержку похитителям украинских детей.



Лорак и Киркоров / Фото с инстаграма предательницы

Ружена Рублева

Украинская актриса и хормейстер получила звание "народной артистки" в 2021 году. Рублева стала коллаборанткой, поскольку в августе 2022 согласилась сотрудничать с российскими оккупационными властями.

Николай Басков

Русский и путинист Николай Басков в 2004 году получил статус "народного". Как пишет "Радио Свобода", его наградили за "развитие культурных взаимосвязей между Украиной и Россией". Однако певец демонстрировал антиукраинские взгляды еще до полномасштабного вторжения. Он поддержал оккупацию Крыма и полномасштабное вторжение России, выступал на пропагандистских концертах и заявлял, что будет платить российским военным за уничтоженные танки ВСУ.



Басков и Лепс финансируют убийства / Скриншот с видео

Игорь Крутой

Звание "народного артиста" родившийся в Украине российский композитор получил из руки Виктора Януковича. Крутой называл войну России против Украины "искусственной попыткой поссорить два братских народа".

Среди россиян звание народных артистов также есть у певца Александра Малинина, Владимира Бортко.

, против большинства артистов из этого списка ввели санкции СНБО. Из других запретов, эти санкции предусматривают лишение государственных наград Украины и других форм празднования. Впрочем, нардепам все равно нужно проголосовать за законопроект 8374 во втором чтении. Он упростит механизм лишения званий у украинских и иностранных культурных деятелей на основании санкций и решений суда.