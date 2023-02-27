"Гнида и гниль": Ани Лорак бестолково извинилась в Прощенное воскресенье

За целый год бывшая народная артистка Ани Лорак так и не осмелилась назвать войну войной и осудить Россию. Поэтому откупить грехи решила в Прощеное воскресенье, 26 февраля. Однако украинцы резко отреагировали на ее бестолковые извинения.

В начале марта у Ани Лорак состоится премьера трека о токсичных отношениях. Анонс она почему-то приплела к Прощеному воскресенью и написала, что прощает всех, кто ее обидел. Гастролерша тоже попросила прощения под шумок. Украинцы, конечно же, не прошли мимо и напомнили предательнице ее место.

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Ани Лорак бестолково попросила прощения у всех

В этот особый день я прощаю всех тех, кто меня чем-то обидел, а также прошу простить тех, кому я причинила боль,

– удивила заявлением Ани Лорак.

Она также рассказала, как выбралась из токсических отношений и похвасталась, что стала счастливой. Похоже, все благодаря бойфренду Исааку Виджраку – философу, целителю и создателю позитивной кармы, об отношениях с которым Ани Лорак объявила в январе этого года.

"Чтобы стать женщиной, которой я являюсь сегодня, мне пришлось пройти через трудные уроки прошлых отношений. Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что токсическая любовь – это не настоящая любовь и что это недостаток самоуважения. Сейчас я благодарна всем этим переживаниям, которые привели меня до нужного момента соединения с собой, а также того, что я смогла найти человека, с которым могу ощутить женское счастье", – написала певица.

Ани Лорак / Фото с инстаграма предательницы

Реакция украинцев на извинение Лорак

Украинцы бурно отреагировали на бестолковые извинения Ани Лорак, которая называет войну "хаосом". Ей напомнили, что отмыться не удастся, потому что такое предательство Родина не простит никогда:

"Пусть Бог прощает, а мы украинцы и родная Украина, думаю, будем долго помнить вашу измену родине";

"Тебе нет прощения! Ты предала самое родное – Родину! Гнида и гниль";

"И кем ты стала? Предательницей? Певицей, которую лишили всех наград и званий? Большого достигла";

"Война, нужно не молчать, а говорить, что делает Россия";

"Украинцы вас уже не ждут. Вы потеряли самое ценное – доверие. Нам сейчас тяжело, но мы выстоим и победим. Нам помогает весь мир. А вам творческих успехов, пойте, удовлетворяйте народ, который убивает, насилует, пускает ракеты на ваших братьев и сестер. Слава Украине";

"В далеких 2000-х вы были в моей школе в Днепре и говорили как посол ООН о любви и мире. Мы вас прощаем, но нас убивают ваш мир и любовь. И вам с этим жить, вам нести бремя примирения с ужасом. Что будете рассказывать своим внукам – выбор тоже за вами".

Кстати, в ноябре Ани Лорак объясняла, что молчит о войне, потому что "не хочет быть использована никем и ничем". Она решила просто "нести любовь". В то же время гастролерша жаловалась, что в новогоднюю ночь ее брат "прятался в подвале с бутылкой Jack Daniels под звуки бомб".