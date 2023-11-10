Сидели за одним столом: Усанова из "Мисс Вселенная" рассказала об отношениях с представительницей России
Источник:Ангелина Усанова
Уже совсем скоро состоится международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". Так что конкурсантки прибыли на место и познакомились между собой. Так, на вечеринке участницу из Украины Ангелину Усанову посадили возле конкурсантки из России Маргариты Голубевой. На днях украинка призналась, какие у нее отношения с представительницей страны-террориста.
Она отметила, что с Маргаритой они вообще не видятся, поскольку живут на разных этажах, находятся в разных группах и имеют разные планы на день.
Интересно Обладает глубоким символизмом: презентовали костюм украинки Ангелины Усановой на "Мисс Вселенная-2023"
Ангелина Усанова рассказала об отношениях с конкурсанткой из России
Украинка поделилась, что никак не взаимодействует с Маргаритой Голубевой.
Представительница России не проявляет никакого интереса со мной общаться. Кроме того, мы находимся на разных этажах, в разных группах и у нас совершенно разные планы в день. Поэтому мы вообще не видимся,
– отметила Ангелина.
Ангелина Усанова рассказала о своих отношениях с представительницей России на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023" / Скриншот с инстаграмм-сторис
"Мисс Вселенная-2023": что известно
16 ноября в городе Сан-Сальвадор наконец-то состоится долгожданный международный конкурс красоты. В этот день конкурсантки продемонстрируют свои костюмы. Финал же состоится 18 ноября, именно тогда объявят, кто обретет желанный титул "Мисс Вселенная-2023".
Ангелина Усанова / Фото с инстаграмма девушки
Кто такая Ангелина Усанова: коротко
- "Мисс Украина Вселенная-2023" – певица, автор песен и музыкант, которая "пишет и исполняет песни на темы мира, экологии и любви".
- Примечательно, что таланты девушки не ограничиваются музыкой. Ее также признали звуковой целительницей и мастерицей йоги. Известно, что Ангелина обучалась в Австрии и Индии.
- С началом полномасштабного вторжения она инициировала серию благотворительных концертов, собирая деньги на гуманитарную помощь. Кроме того, она организовала жилье для украинских беженцев в Европе и помогала пострадавшим с помощью йоги и медитации.