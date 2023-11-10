Сидели за одним столом: Усанова из "Мисс Вселенная" рассказала об отношениях с представительницей России

Уже совсем скоро состоится международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". Так что конкурсантки прибыли на место и познакомились между собой. Так, на вечеринке участницу из Украины Ангелину Усанову посадили возле конкурсантки из России Маргариты Голубевой. На днях украинка призналась, какие у нее отношения с представительницей страны-террориста.

Она отметила, что с Маргаритой они вообще не видятся, поскольку живут на разных этажах, находятся в разных группах и имеют разные планы на день.

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Ангелина Усанова рассказала об отношениях с конкурсанткой из России

Украинка поделилась, что никак не взаимодействует с Маргаритой Голубевой.

Представительница России не проявляет никакого интереса со мной общаться. Кроме того, мы находимся на разных этажах, в разных группах и у нас совершенно разные планы в день. Поэтому мы вообще не видимся,

– отметила Ангелина.



Ангелина Усанова рассказала о своих отношениях с представительницей России на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023" / Скриншот с инстаграмм-сторис

"Мисс Вселенная-2023": что известно

16 ноября в городе Сан-Сальвадор наконец-то состоится долгожданный международный конкурс красоты. В этот день конкурсантки продемонстрируют свои костюмы. Финал же состоится 18 ноября, именно тогда объявят, кто обретет желанный титул "Мисс Вселенная-2023".



Ангелина Усанова / Фото с инстаграмма девушки

Кто такая Ангелина Усанова: коротко