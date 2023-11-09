Обладает глубоким символизмом: презентовали костюм украинки Ангелины Усановой на "Мисс Вселенная-2023"

В ноябре пройдет "Мисс Вселенная 2023". Украину на конкурсе красоты представит Ангелина Усанова. На днях стало известно, какой костюм был подготовлен для девушки.

Он называется "Берегиня Мать" и посвящен украинским матерям и детям. Интересно, что кропотливая работа по созданию костюма длилась полтора месяца.

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Костюм Ангелины Усановой на "Мисс Вселенная-2023"

В создании костюма использовали несколько цветов, каждый из которых имеет глубокий символизм. Голубой оттенок олицетворяет небо без ракет, а включение белых и молочных тонов передает суть мира. Кроме того, присутствие сине-желтых оттенков чтит цвета украинского флага, внушая чувство национальной гордости.

Примечательно, что на костюме присутствуют и элементы золота, символизирующие доблесть и силу каждой украинской матери.

в процессе производства образа Ангелины Усановой было использовано значительное количество шифона и органзы, размером примерно 30-35 метров. К тому же для украшения костюма воспользовались около 45 000 декоративных камешков.

Также известно, что поверх ткани напечатан принт в виде облаков и голубого неба.

Интересно, что некоторые компоненты удивительного костюма разработаны и изготовлены с помощью передовой технологии 3D-печати.

Этим костюмом мы хотим напомнить международному сообществу о событиях в Украине и необходимости всех государств уважать международное право и принципы, закрепленные в Уставе ООН,

– отметила команда.

Кроме того, украинка будет держать в руках миниатюрную фигурку ангела, являющуюся символом ценности жизни каждого ребенка

К тому же чтобы привлечь внимание общественности, Ангелина Усанова представила видеоклип на свою песню Peace, где появилась в костюме.

USANOVA – PEACE: смотрите видео онлайн

"Мисс Вселенная-2023": что известно

Долгожданный международный конкурс красоты должен пройти в ноябре в городе Сан-Сальвадор. Так, 16 ноября зрители смогут стать свидетелями увлекательного конкурса национальных костюмов, а 18 ноября состоится грандиозный финал этого мероприятия, где будет объявлена коронованная Мисс Вселенная.