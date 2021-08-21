Анджелина Джоли зарегистрировалась в инстаграме: каким стал первый пост актрисы

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые зарегистрировалась в сети Instagram. До этого ни она, ни ее экс-супруг, ни дети не имели собственных профилей. Свой первый пост она опубликовала 20 августа, Джоли посвятила его девочке-подростку из Афганистана.

46-летняя знаменитость создала профиль, чтобы публиковать истории афганцев, а также делиться "голосами тех, кто по всему миру борется за права человека". Поэтому первый пост содержал письмо девочки из Афганистана, которая рассказала о ситуации, что сейчас происходит в стране.

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В нем девочка отметила, что жители очень напуганы приходом "талибов" и они убеждены, что "что все их мечты ушли в прошлое, когда пришли они". Она не верит, что талибы позволят жить афганцам так, как раньше.



Письмо девочки из Афганистана в профиле Джоли / Фото с инстаграма актрисы

Сама же Джоли прокомментировала, что ей грустно наблюдать за тем, как люди снова должны бросать свое дело или же совсем свою страну из-за прихода террористов.

Я была на границе с Афганистаном за две недели до 11 сентября, где я встретила афганских беженцев, бежавших от талибов. Это было двадцать лет назад. Печально наблюдать, как афганцы снова вынуждены покинуть свои дома из-за страха и неуверенности, которые охватили их страну. Потратить так много времени и денег, пролить кровь и потерять жизнь только ради этого – почти невозможно понять,

– заявила Джоли.

У актрисы вызывает отвращение то, что с афганскими беженцами в течение десятилетий ведут себя как с грузом. Она убеждена, что они бы сделали для себя гораздо больше, если бы у них было больше рычагов преимущества.

"Как и другие преданные делу, я не отвернусь. Буду продолжать искать способы помочь. И я надеюсь, вы присоединитесь ко мне", – подытожила Джоли.

Полтора миллиона лайков под постом

Отметим, что всего за последние сутки на профиль актрисы подписались 4,5 миллиона человек. А первый пост оценило более 1,5 миллиона пользователей, которые оставили 76 тысяч комментариев. Главный редактор британского журнала Vogue Эдвард Эннинфул тоже оставил свой комментарий: "Спасибо, что используешь свою платформу в таких хороших целях". Организация по правам человека Amnesty International тоже поблагодарила Джоли за ее позицию.

В описании своей страницы Джоли указала, что она "Мама, режиссер, специальный представитель ООН", а также разместила собственное черно-белое фото.



Профиль Анджелины Джоли в инстаграме / Скриншот с инстаграма