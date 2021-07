Анджелину Джоли застали на свидании с The Weeknd

Голливудская актриса Анджелина Джоли попала в объектив папарацци после свидания с певцом The Weeknd. Звезды поужинали в итальянском ресторане в Санта-Монике, Калифорния. Проведя несколько часов вместе, они покинули заведение отдельно.

Свидание Анджелины Джоли и The Weeknd состоялось в среду вечером, 30 июня. Как ни странно, после ужина, который затянулся на несколько часов, актриса и музыкант вышли из ресторана друг за другом. Все для того, чтобы не попасть в объектив папарацци вместе. Однако слухи об их романтической встрече уже расползлись по сети.

Тогда как другой источник Page Six утверждает, что 46-летнюю Анджелину Джоли и 31-летнего The Weeknd не связывает ничего, кроме работы. Они якобы встречались по деловым вопросам, ведь певец хочет продолжить карьеру в Голливуде.

Они явно не пытаются скрыть вечернее свидание. Он, безусловно, сосредоточен на том, чтобы попасть в кинобизнес,

– уверяют инсайдеры.

Напомним, два года назад The ​​Weeknd появился в криминальном триллере "Неограненные драгоценности", а в 2020 году стал соавтором одного из эпизодов мультсериала "Американский папа". К тому же на днях стало известно, что певец сыграет главную роль в драматическом сериале HBO The Idol. Похоже, он серьезно настроен "засветиться" в Голливуде.

Стоит добавить, что The Weeknd вспоминал бывшего мужа Джоли Брэда Питта в своем хите Starboy, который увидел свет в 2016 году. "Дайте н*гру побыть Брэдом Питтом", – пел звезда. Тогда он приравнял успех альбома Beauty Behind the Madness к успеху фильма "Легенды осени", после которого актер получил мировое признание.