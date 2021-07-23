Анджелина Джоли прилетела во Францию: актрису застали в костюме пчеловода

В Прованс голливудская звезда Анджелина Джоли прибыла как посол доброй воли ООН. Все ради того, чтобы вручить дипломы первым выпускницам программы "От женщин пчелам". Актрису заметили на пасеке в костюме пчеловода.

В мае Анджелина Джоли снялась в смелой фотосессии для National Geographic. Чтобы привлечь внимание к массовой гибели пчел, она позировала с десятками насекомых на теле. Теперь звезда присоединилась к проекту "От женщин пчелам", который проходит по инициативе ЮНЕСКО и французского бренда Guerlain.

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Она прилетела в Прованс, чтобы вручить дипломы выпускницам Французской обсерватории апиологии. Каждый год туда приглашают десять женщин из пяти биосферных заповедников. Они проходят 30-дневный учебный курс, изучая теоретические и практические основы пчеловодства.

Вместе с выпускницами программы "От женщин пчелам" Анджелина Джоли появилась на пасеке. Она надела белый костюм пчеловода и коричневые сапоги. Даже в этом look актриса выглядела гламурно.

Фото Анджелины Джоли в костюме пчеловода смотрите на сайте таблоида Page Six

На официальную часть знаменитость надела сарафан песочного цвета на тонких бретелях. Наряд длины макси с карманами фантастически подчеркнул стройную фигуру Анджелины Джоли.

Под него она подобрала коричневые тапочки и золотые украшения. Голливудская звезда выглядела просто, однако очень женственно и элегантно.